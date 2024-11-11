Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 210Ч Москва — Салехард. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 210Ч Москва — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
00:09
00:39
244 км.
3 ч. 49 мин.
Данилов
01:46
02:20
309 км.
5 ч. 26 мин.
Вологда 1
04:25
04:43
423 км.
8 ч. 5 мин.
Коноша 1
07:28
07:58
620 км.
11 ч. 8 мин.
Вельск
09:59
10:02
719 км.
13 ч. 39 мин.
Кулой
10:28
10:31
741 км.
14 ч. 8 мин.
Костылево
11:09
11:11
781 км.
14 ч. 49 мин.
Котлас-Узловой
13:49
14:24
965 км.
17 ч. 29 мин.
Котлас Южный
14:39
15:29
970 км.
18 ч. 19 мин.
Сольвычегодск
15:52
15:54
983 км.
19 ч. 32 мин.
Низовка
16:11
16:13
995 км.
19 ч. 51 мин.
Микунь
18:50
19:11
1193 км.
22 ч. 30 мин.
Княжпогост
19:59
20:00
1242 км.
23 ч. 39 мин.
Ухта
22:44
22:52
1420 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Сосногорск
23:10
23:31
1429 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Ираель
01:20
01:21
1538 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Каджером
02:00
02:01
1582 км.
1 д. 5 ч. 40 мин.
Чикшино
02:37
02:38
1617 км.
1 д. 6 ч. 17 мин.
Кожва 1
03:12
03:14
1652 км.
1 д. 6 ч. 52 мин.
Печора
03:32
04:06
1664 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Инта 1
06:48
07:12
1833 км.
1 д. 10 ч. 28 мин.
Сивая Маска
09:46
09:48
1958 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Сейда
10:56
11:00
2005 км.
1 д. 14 ч. 36 мин.
Чум
11:12
11:21
2011 км.
1 д. 14 ч. 52 мин.
Никита
12:05
12:20
2036 км.
1 д. 15 ч. 45 мин.
Елецкая
12:51
13:09
2055 км.
1 д. 16 ч. 31 мин.
Хорота
13:43
13:44
2073 км.
1 д. 17 ч. 23 мин.
Полярный Урал
14:13
14:14
2093 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Собь
14:40
14:42
2110 км.
1 д. 18 ч. 20 мин.
Харп Северное Сияние
15:24
15:36
2140 км.
1 д. 19 ч. 4 мин.
Обская
16:13
16:14
2160 км.
1 д. 19 ч. 53 мин.
Лабытнанги
16:40
2170 км.
1 д. 20 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в СВ. Одним словом – УЖАС. Вагоны настолько старые, что у меня есть ощущение, что я и моя бабушка в молодости ехали на одном и том же поезде. За такие деньги и вот такое!!!!!!!
Старые вагоны, вонючие туалеты – такие что я один раз сходила а во второй раз решила потерпеть и лучше на вокзале сходить. Вообще стыдно за вот такое. Поезд едет быстро. Проводники как могут поддерживают и стараются обеспечить комфорт. Но какой может быть комфорт в сарае??? Тут обеспечивай не обеспечивай – это сарай.
Терпимо. Ездил по делам, не е так уж и плохо, как думал. У нас была очень приятная женщина проводник.
Ехала в 6 вагоне. О биотуалете можно было только мечтать. На улице 2021 а в вагоне все осталось еще где-то между 1940 и 1950.
В плацкарте на боковушке совершенно нет розеток!!! Безобразие, нечем телефон было по дороге зарядить. Что же касается наших проводниц – то они были так себе. В следующий раз выберу другой вид транспорта.