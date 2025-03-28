Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 575В Печора — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 575В Печора — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печора — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печора
11:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кожва 1
11:48
11:52
12 км.
0 ч. 23 мин.
Ираель
13:54
13:58
127 км.
2 ч. 29 мин.
Сосногорск
15:35
15:56
236 км.
4 ч. 10 мин.
Ухта
16:12
16:20
245 км.
4 ч. 47 мин.
Ярега
16:45
16:47
260 км.
5 ч. 20 мин.
Синдор
18:58
19:17
367 км.
7 ч. 33 мин.
Княжпогост
20:23
20:28
425 км.
8 ч. 58 мин.
Микунь
21:37
22:15
474 км.
10 ч. 12 мин.
Межег
22:58
23:01
519 км.
11 ч. 33 мин.
Урдома
00:11
00:13
578 км.
12 ч. 46 мин.
Низовка
01:51
01:53
672 км.
14 ч. 26 мин.
Сольвычегодск
02:18
02:20
684 км.
14 ч. 53 мин.
Котлас Южный
02:50
03:50
697 км.
15 ч. 25 мин.
Ядриха
05:15
05:17
706 км.
17 ч. 50 мин.
Костылево
08:26
08:29
882 км.
21 ч. 1 мин.
Кулой
09:11
09:25
922 км.
21 ч. 46 мин.
Вельск
09:58
10:18
944 км.
22 ч. 33 мин.
Коноша 1
12:23
13:10
1043 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Вожега
14:07
14:09
1098 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Харовская
14:57
14:59
1156 км.
1 д. 3 ч. 32 мин.
Вологда 1
16:15
16:50
1240 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Данилов
19:10
19:44
1354 км.
1 д. 7 ч. 45 мин.
Ярославль
Главный
21:05
22:05
1419 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Ростов
Ярославский
22:50
22:52
1473 км.
1 д. 11 ч. 25 мин.
Рязань 2
06:06
06:32
1759 км.
1 д. 18 ч. 41 мин.
Мичуринск
Уральский
10:28
11:00
1958 км.
1 д. 23 ч. 3 мин.
Грязи
Воронежские
11:59
12:04
2016 км.
2 д. 0 ч. 34 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:35
14:40
2121 км.
2 д. 3 ч. 10 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:55
16:05
2196 км.
2 д. 4 ч. 30 мин.
Россошь
18:47
19:02
2284 км.
2 д. 7 ч. 22 мин.
Миллерово
22:01
22:03
2435 км.
2 д. 10 ч. 36 мин.
Каменская
23:01
23:03
2501 км.
2 д. 11 ч. 36 мин.
Лихая
23:26
00:01
2520 км.
2 д. 12 ч. 1 мин.
Новочеркасск
02:14
02:16
2603 км.
2 д. 14 ч. 49 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:27
2641 км.
2 д. 15 ч. 43 мин.
Тимашевская
06:53
06:58
2826 км.
2 д. 19 ч. 28 мин.
Варениковская
11:59
12:01
2940 км.
3 д. 0 ч. 34 мин.
Анапа
13:05
2972 км.
3 д. 1 ч. 40 мин.
