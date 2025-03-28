Поезд 575В Печора — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:25

Печора

3 д. 1 ч. 40 мин.

13:05

Анапа

39

Маршрут следования поезда 575В Печора — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Печора — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Печора

11:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Кожва 1

11:48

4 мин.

11:52

12 км.

0 ч. 23 мин.

Ираель

13:54

4 мин.

13:58

127 км.

2 ч. 29 мин.

Сосногорск

15:35

21 мин.

15:56

236 км.

4 ч. 10 мин.

Ухта

16:12

8 мин.

16:20

245 км.

4 ч. 47 мин.

Ярега

16:45

2 мин.

16:47

260 км.

5 ч. 20 мин.

Синдор

18:58

19 мин.

19:17

367 км.

7 ч. 33 мин.

Княжпогост

20:23

5 мин.

20:28

425 км.

8 ч. 58 мин.

Микунь

21:37

38 мин.

22:15

474 км.

10 ч. 12 мин.

Межег

22:58

3 мин.

23:01

519 км.

11 ч. 33 мин.

Урдома

00:11

2 мин.

00:13

578 км.

12 ч. 46 мин.

Низовка

01:51

2 мин.

01:53

672 км.

14 ч. 26 мин.

Сольвычегодск

02:18

2 мин.

02:20

684 км.

14 ч. 53 мин.

Котлас Южный

02:50

60 мин.

03:50

697 км.

15 ч. 25 мин.

Ядриха

05:15

2 мин.

05:17

706 км.

17 ч. 50 мин.

Костылево

08:26

3 мин.

08:29

882 км.

21 ч. 1 мин.

Кулой

09:11

14 мин.

09:25

922 км.

21 ч. 46 мин.

Вельск

09:58

20 мин.

10:18

944 км.

22 ч. 33 мин.

Коноша 1

12:23

47 мин.

13:10

1043 км.

1 д. 0 ч. 58 мин.

Вожега

14:07

2 мин.

14:09

1098 км.

1 д. 2 ч. 42 мин.

Харовская

14:57

2 мин.

14:59

1156 км.

1 д. 3 ч. 32 мин.

Вологда 1

16:15

35 мин.

16:50

1240 км.

1 д. 4 ч. 50 мин.

Данилов

19:10

34 мин.

19:44

1354 км.

1 д. 7 ч. 45 мин.

Ярославль
Главный

21:05

60 мин.

22:05

1419 км.

1 д. 9 ч. 40 мин.

Ростов
Ярославский

22:50

2 мин.

22:52

1473 км.

1 д. 11 ч. 25 мин.

Рязань 2

06:06

26 мин.

06:32

1759 км.

1 д. 18 ч. 41 мин.

Мичуринск
Уральский

10:28

32 мин.

11:00

1958 км.

1 д. 23 ч. 3 мин.

Грязи
Воронежские

11:59

5 мин.

12:04

2016 км.

2 д. 0 ч. 34 мин.

Придача
Воронеж-Южный

14:35

5 мин.

14:40

2121 км.

2 д. 3 ч. 10 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:55

10 мин.

16:05

2196 км.

2 д. 4 ч. 30 мин.

Россошь

18:47

15 мин.

19:02

2284 км.

2 д. 7 ч. 22 мин.

Миллерово

22:01

2 мин.

22:03

2435 км.

2 д. 10 ч. 36 мин.

Каменская

23:01

2 мин.

23:03

2501 км.

2 д. 11 ч. 36 мин.

Лихая

23:26

35 мин.

00:01

2520 км.

2 д. 12 ч. 1 мин.

Новочеркасск

02:14

2 мин.

02:16

2603 км.

2 д. 14 ч. 49 мин.

Ростов
Главный

03:08

19 мин.

03:27

2641 км.

2 д. 15 ч. 43 мин.

Тимашевская

06:53

5 мин.

06:58

2826 км.

2 д. 19 ч. 28 мин.

Варениковская

11:59

2 мин.

12:01

2940 км.

3 д. 0 ч. 34 мин.

Анапа

13:05

2972 км.

3 д. 1 ч. 40 мин.

Погода на станциях Печора и Анапа

Информация о поезде 575В

Планируете поездку по маршруту Печора — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 575В. Этот поезд отправляется со станции Печора в 11:25 и прибывает на конечную станцию Анапа в 13:05. Вся дорога занимает 3 д. 1 ч. 40 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 11 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3834 руб.
  • стоимость купейного места – 3834 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 575В Печора - Анапа: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

39 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3834 руб.

Оставить отзыв о поезде 575В:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
