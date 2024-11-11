Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 042В Москва — Воркута.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 042В Москва — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
23:34
23:36
94 км.
1 ч. 44 мин.
Ростов
Ярославский
00:50
00:52
192 км.
3 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
01:35
01:50
246 км.
3 ч. 45 мин.
Данилов
02:56
03:30
311 км.
5 ч. 6 мин.
Вологда 1
05:33
05:53
425 км.
7 ч. 43 мин.
Коноша 1
08:47
09:24
622 км.
10 ч. 57 мин.
Вельск
11:30
11:32
721 км.
13 ч. 40 мин.
Кулой
11:55
11:56
743 км.
14 ч. 5 мин.
Костылево
12:34
12:38
783 км.
14 ч. 44 мин.
Котлас Южный
15:38
16:32
966 км.
17 ч. 48 мин.
Сольвычегодск
16:55
16:57
979 км.
19 ч. 5 мин.
Низовка
17:17
17:23
991 км.
19 ч. 27 мин.
Урдома
18:37
18:38
1085 км.
20 ч. 47 мин.
Межег
19:39
19:40
1144 км.
21 ч. 49 мин.
Микунь
20:20
20:48
1189 км.
22 ч. 30 мин.
Княжпогост
21:47
21:48
1238 км.
23 ч. 57 мин.
Синдор
22:40
22:41
1296 км.
1 д. 0 ч. 50 мин.
Ухта
00:35
00:45
1417 км.
1 д. 2 ч. 45 мин.
Сосногорск
01:04
01:27
1426 км.
1 д. 3 ч. 14 мин.
Малая Пера
02:48
02:50
1505 км.
1 д. 4 ч. 58 мин.
Ираель
03:17
03:19
1535 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Каджером
03:56
03:57
1579 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Чикшино
04:29
04:31
1614 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Кожва 1
05:06
05:08
1649 км.
1 д. 7 ч. 16 мин.
Печора
05:26
06:13
1661 км.
1 д. 7 ч. 36 мин.
Янью
07:16
07:18
1725 км.
1 д. 9 ч. 26 мин.
Калякурья
08:13
08:14
1778 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Кожым
08:29
08:30
1789 км.
1 д. 10 ч. 39 мин.
Черный
08:45
08:46
1801 км.
1 д. 10 ч. 55 мин.
Инта 1
09:13
09:32
1829 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Ошпер
10:16
10:17
1874 км.
1 д. 12 ч. 26 мин.
Марков
11:11
11:13
1921 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Сивая Маска
11:50
11:51
1954 км.
1 д. 14 ч. 0 мин.
Сейда
12:48
12:50
2001 км.
1 д. 14 ч. 58 мин.
Воркута
14:25
2062 км.
1 д. 16 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Езжу этим поездом к родителям уже не в первый раз. И всегда довольна обслуживанием. Едет состав точно в соответствии с расписанием. Вагоны чистые и ухоженные, а туалетах порядок.
В последний раз ехала в купе. Очень понравилось. Комфорт по высшему разряду. Полки очень мягкие и свободные. Выспалась на год вперед! Белье чистое до хруста, а одеяло вполне теплое. Класс!
Хоть ехать почти двое суток, хочу отметить что время прошло почти незаметно. Проводники приветливые, белье чистое и вкусно пахло. Немного было прохладно ночью, но в остальном никаких проблем не было. Туалет работал исправно и не вонял.
Поездка прошла хорошо спасибо за обслуживание
Не знаю как вам, а мне почему-то было неудобно сидеть на нижних полках. Как будто вы изменили само купе и теперь верхние полки стали другими. Нетак комфортно сидеть. И очень напрягало что дверь в туалет постоянно ляпала и действовала на нервы, когда пассажиры не закрывали ее после того как сходят в туалет. Моя оценка 3
Спасибо! На этом поезде я ехала впервые. Все очень понравилось, единственное было не очень удобно смотреть с нижней полки телевизор.
Все понравилось, но вот один неприятный момент все-же оставил осадочек от поездки. Дорожный набор, который должен выдаваться сразу, выдали только после напоминания. Типа «забыли». Но все мы понимаем, куда они потом деются.