Поезд 557М Сосногорск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:11

Сосногорск

2 д. 21 ч. 55 мин.

12:06

Адлер

52

Маршрут следования поезда 557М Сосногорск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Сосногорск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Сосногорск

14:11

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ухта

14:27

10 мин.

14:37

9 км.

0 ч. 16 мин.

Ярега

15:02

2 мин.

15:04

24 км.

0 ч. 51 мин.

Синдор

16:48

2 мин.

16:50

131 км.

2 ч. 37 мин.

Княжпогост

17:42

3 мин.

17:45

189 км.

3 ч. 31 мин.

Микунь

18:49

35 мин.

19:24

238 км.

4 ч. 38 мин.

Межег

20:03

3 мин.

20:06

283 км.

5 ч. 52 мин.

Урдома

21:02

2 мин.

21:04

342 км.

6 ч. 51 мин.

Низовка

22:22

2 мин.

22:24

436 км.

8 ч. 11 мин.

Сольвычегодск

22:45

2 мин.

22:47

448 км.

8 ч. 34 мин.

Котлас Южный

23:18

57 мин.

00:15

461 км.

9 ч. 7 мин.

Котлас-Узловой

00:30

10 мин.

00:40

466 км.

10 ч. 19 мин.

Ядриха

01:17

2 мин.

01:19

473 км.

11 ч. 6 мин.

Костылево

03:59

3 мин.

04:02

649 км.

13 ч. 48 мин.

Кулой

04:39

14 мин.

04:53

689 км.

14 ч. 28 мин.

Вельск

05:28

10 мин.

05:38

711 км.

15 ч. 17 мин.

Коноша 1

07:38

41 мин.

08:19

810 км.

17 ч. 27 мин.

Вожега

09:05

2 мин.

09:07

865 км.

18 ч. 54 мин.

Сухона

10:23

2 мин.

10:25

978 км.

20 ч. 12 мин.

Вологда 1

10:53

40 мин.

11:33

1008 км.

20 ч. 42 мин.

Грязовец

12:18

2 мин.

12:20

1048 км.

22 ч. 7 мин.

Данилов

13:45

34 мин.

14:19

1125 км.

23 ч. 34 мин.

Ярославль
Главный

15:39

20 мин.

15:59

1190 км.

1 д. 1 ч. 28 мин.

Ростов
Ярославский

16:48

2 мин.

16:50

1244 км.

1 д. 2 ч. 37 мин.

Александров 1

18:56

2 мин.

18:58

1342 км.

1 д. 4 ч. 45 мин.

Рязань 2

00:07

23 мин.

00:30

1548 км.

1 д. 9 ч. 56 мин.

Мичуринск
Уральский

03:05

31 мин.

03:36

1747 км.

1 д. 12 ч. 54 мин.

Грязи
Воронежские

04:38

3 мин.

04:41

1805 км.

1 д. 14 ч. 27 мин.

Придача
Воронеж-Южный

06:45

4 мин.

06:49

1910 км.

1 д. 16 ч. 34 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:00

5 мин.

09:05

1985 км.

1 д. 18 ч. 49 мин.

Россошь

12:01

13 мин.

12:14

2073 км.

1 д. 21 ч. 50 мин.

Кутейниково

14:13

2 мин.

14:15

2175 км.

2 д. 0 ч. 2 мин.

Миллерово

15:10

2 мин.

15:12

2230 км.

2 д. 0 ч. 59 мин.

Каменская

16:28

2 мин.

16:30

2296 км.

2 д. 2 ч. 17 мин.

Лихая

16:54

15 мин.

17:09

2315 км.

2 д. 2 ч. 43 мин.

Зверево

17:35

2 мин.

17:37

2331 км.

2 д. 3 ч. 24 мин.

Сулин

17:57

2 мин.

17:59

2346 км.

2 д. 3 ч. 46 мин.

Шахтная

18:37

2 мин.

18:39

2364 км.

2 д. 4 ч. 26 мин.

Новочеркасск

20:10

2 мин.

20:12

2400 км.

2 д. 5 ч. 59 мин.

Ростов
Главный

21:13

25 мин.

21:38

2438 км.

2 д. 7 ч. 2 мин.

Тихорецкая

00:17

3 мин.

00:20

2593 км.

2 д. 10 ч. 6 мин.

Кавказская

01:28

32 мин.

02:00

2651 км.

2 д. 11 ч. 17 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

03:00

2 мин.

03:02

2713 км.

2 д. 12 ч. 49 мин.

Курганная

03:34

2 мин.

03:36

2753 км.

2 д. 13 ч. 23 мин.

Белореченская

04:29

35 мин.

05:04

2810 км.

2 д. 14 ч. 18 мин.

Хадыженская

06:12

2 мин.

06:14

2858 км.

2 д. 16 ч. 1 мин.

Туапсе

08:01

8 мин.

08:09

2907 км.

2 д. 17 ч. 50 мин.

Лазаревская

09:56

7 мин.

10:03

2934 км.

2 д. 19 ч. 45 мин.

Лоо

10:55

5 мин.

11:00

2966 км.

2 д. 20 ч. 44 мин.

Сочи

11:25

10 мин.

11:35

2982 км.

2 д. 21 ч. 14 мин.

Хоста

11:53

2 мин.

11:55

2995 км.

2 д. 21 ч. 42 мин.

Адлер

12:06

3003 км.

2 д. 21 ч. 55 мин.

Информация о поезде 557М

Планируете поездку по маршруту Сосногорск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 557М. Этот поезд отправляется со станции Сосногорск в 14:11 и прибывает на конечную станцию Адлер в 12:06. Вся дорога занимает 2 д. 21 ч. 55 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 3 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 557М

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана

    Поезд дальнего следования а наладить кондиционер никто не подумал. По дороге на второй день сломался и до конца маршрута пришлось париться. Благо не сильно еще жарко было.

  2. Валерий Юрьевич

    Хороший поезд и проводницы. Выдали белье очень хорошего качества, без дырок и всего остального. Был новый матрас, это ощущалось. Но подушка какая-то старая, твердая как кирпич .(((

  3. Екатерина Ямбушева

    Ехала с детьми на отдых. Под конец поездки всю голову задурили, когда мы уже выходим. В вагоне было жарко, кондиционер не справлялся. Под конец поездки загрязнился туалет.

  4. Максим Ж.

    Всем привет. Хочу выразить слова благодарности нашей проводнице, которая на протяжении всей поездки старалась и делала все, чтобы наше путешествие было приятным. Все на высоком уровне!

  5. Вика

    Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
