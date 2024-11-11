Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 557М Сосногорск — Адлер.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 557М Сосногорск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сосногорск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сосногорск
14:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ухта
14:27
14:37
9 км.
0 ч. 16 мин.
Ярега
15:02
15:04
24 км.
0 ч. 51 мин.
Синдор
16:48
16:50
131 км.
2 ч. 37 мин.
Княжпогост
17:42
17:45
189 км.
3 ч. 31 мин.
Микунь
18:49
19:24
238 км.
4 ч. 38 мин.
Межег
20:03
20:06
283 км.
5 ч. 52 мин.
Урдома
21:02
21:04
342 км.
6 ч. 51 мин.
Низовка
22:22
22:24
436 км.
8 ч. 11 мин.
Сольвычегодск
22:45
22:47
448 км.
8 ч. 34 мин.
Котлас Южный
23:18
00:15
461 км.
9 ч. 7 мин.
Котлас-Узловой
00:30
00:40
466 км.
10 ч. 19 мин.
Ядриха
01:17
01:19
473 км.
11 ч. 6 мин.
Костылево
03:59
04:02
649 км.
13 ч. 48 мин.
Кулой
04:39
04:53
689 км.
14 ч. 28 мин.
Вельск
05:28
05:38
711 км.
15 ч. 17 мин.
Коноша 1
07:38
08:19
810 км.
17 ч. 27 мин.
Вожега
09:05
09:07
865 км.
18 ч. 54 мин.
Сухона
10:23
10:25
978 км.
20 ч. 12 мин.
Вологда 1
10:53
11:33
1008 км.
20 ч. 42 мин.
Грязовец
12:18
12:20
1048 км.
22 ч. 7 мин.
Данилов
13:45
14:19
1125 км.
23 ч. 34 мин.
Ярославль
Главный
15:39
15:59
1190 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Ростов
Ярославский
16:48
16:50
1244 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Александров 1
18:56
18:58
1342 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Рязань 2
00:07
00:30
1548 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Мичуринск
Уральский
03:05
03:36
1747 км.
1 д. 12 ч. 54 мин.
Грязи
Воронежские
04:38
04:41
1805 км.
1 д. 14 ч. 27 мин.
Придача
Воронеж-Южный
06:45
06:49
1910 км.
1 д. 16 ч. 34 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:00
09:05
1985 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Россошь
12:01
12:14
2073 км.
1 д. 21 ч. 50 мин.
Кутейниково
14:13
14:15
2175 км.
2 д. 0 ч. 2 мин.
Миллерово
15:10
15:12
2230 км.
2 д. 0 ч. 59 мин.
Каменская
16:28
16:30
2296 км.
2 д. 2 ч. 17 мин.
Лихая
16:54
17:09
2315 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Зверево
17:35
17:37
2331 км.
2 д. 3 ч. 24 мин.
Сулин
17:57
17:59
2346 км.
2 д. 3 ч. 46 мин.
Шахтная
18:37
18:39
2364 км.
2 д. 4 ч. 26 мин.
Новочеркасск
20:10
20:12
2400 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Ростов
Главный
21:13
21:38
2438 км.
2 д. 7 ч. 2 мин.
Тихорецкая
00:17
00:20
2593 км.
2 д. 10 ч. 6 мин.
Кавказская
01:28
02:00
2651 км.
2 д. 11 ч. 17 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:00
03:02
2713 км.
2 д. 12 ч. 49 мин.
Курганная
03:34
03:36
2753 км.
2 д. 13 ч. 23 мин.
Белореченская
04:29
05:04
2810 км.
2 д. 14 ч. 18 мин.
Хадыженская
06:12
06:14
2858 км.
2 д. 16 ч. 1 мин.
Туапсе
08:01
08:09
2907 км.
2 д. 17 ч. 50 мин.
Лазаревская
09:56
10:03
2934 км.
2 д. 19 ч. 45 мин.
Лоо
10:55
11:00
2966 км.
2 д. 20 ч. 44 мин.
Сочи
11:25
11:35
2982 км.
2 д. 21 ч. 14 мин.
Хоста
11:53
11:55
2995 км.
2 д. 21 ч. 42 мин.
Адлер
12:06
3003 км.
2 д. 21 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд дальнего следования а наладить кондиционер никто не подумал. По дороге на второй день сломался и до конца маршрута пришлось париться. Благо не сильно еще жарко было.
Хороший поезд и проводницы. Выдали белье очень хорошего качества, без дырок и всего остального. Был новый матрас, это ощущалось. Но подушка какая-то старая, твердая как кирпич .(((
Ехала с детьми на отдых. Под конец поездки всю голову задурили, когда мы уже выходим. В вагоне было жарко, кондиционер не справлялся. Под конец поездки загрязнился туалет.
Всем привет. Хочу выразить слова благодарности нашей проводнице, которая на протяжении всей поездки старалась и делала все, чтобы наше путешествие было приятным. Все на высоком уровне!
Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.