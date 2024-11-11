Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 193Я Котлас — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:50
22 ч. 20 мин.
21:10
5
Маршрут следования поезда 193Я Котлас — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коноша 1
05:40
06:40
344 км.
6 ч. 50 мин.
Череповец 1
11:57
12:27
585 км.
13 ч. 7 мин.
Бабаево
14:30
15:05
700 км.
15 ч. 40 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
21:10
1015 км.
22 ч. 20 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, доехала без происшествий и проблем. Рекомендую.
Хороший поезд, доехала без происшествий и проблем. Рекомендую.
Добрый день. Хочу оставить свой отзыв об этом замечательном поезде. Нас с мужем обслуживала очень приветливая проводница Ольга, за что мы ей безмерно благодарны.
Поездка понравилась, было нормально. Но если бы в туалете еще было почище, то вообще осталось бы только приятное впечатление.
Я так и не смогла нормально выспаться потому что рядом за стенкой или в стенке я так и не поняла стучала какая-то железяка примерно раз в 20-30 секунд. Я думала что у меня поедет крыша от этого стука. Пожаловалась проводнице она сказала что это поезд и ничего поделать не может.