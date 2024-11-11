Поезд 575Я Сосногорск — Анапа

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

15:35

Сосногорск

2 д. 21 ч. 35 мин.

13:10

Анапа

36

Маршрут следования поезда 575Я Сосногорск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Сосногорск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Сосногорск

15:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ухта

15:57

10 мин.

16:07

9 км.

0 ч. 22 мин.

Ярега

16:40

2 мин.

16:42

24 км.

1 ч. 5 мин.

Синдор

19:09

8 мин.

19:17

131 км.

3 ч. 34 мин.

Княжпогост

20:23

5 мин.

20:28

189 км.

4 ч. 48 мин.

Микунь

21:37

38 мин.

22:15

238 км.

6 ч. 2 мин.

Межег

22:58

3 мин.

23:01

283 км.

7 ч. 23 мин.

Урдома

00:11

2 мин.

00:13

342 км.

8 ч. 36 мин.

Низовка

01:51

2 мин.

01:53

436 км.

10 ч. 16 мин.

Сольвычегодск

02:18

2 мин.

02:20

448 км.

10 ч. 43 мин.

Котлас Южный

02:50

60 мин.

03:50

461 км.

11 ч. 15 мин.

Ядриха

05:15

2 мин.

05:17

470 км.

13 ч. 40 мин.

Костылево

08:26

3 мин.

08:29

646 км.

16 ч. 51 мин.

Кулой

09:11

14 мин.

09:25

686 км.

17 ч. 36 мин.

Вельск

09:58

20 мин.

10:18

708 км.

18 ч. 23 мин.

Коноша 1

12:23

47 мин.

13:10

807 км.

20 ч. 48 мин.

Вожега

14:07

2 мин.

14:09

862 км.

22 ч. 32 мин.

Харовская

14:57

2 мин.

14:59

920 км.

23 ч. 22 мин.

Вологда 1

16:15

35 мин.

16:50

1004 км.

1 д. 0 ч. 40 мин.

Данилов

19:10

34 мин.

19:44

1118 км.

1 д. 3 ч. 35 мин.

Ярославль
Главный

21:05

60 мин.

22:05

1183 км.

1 д. 5 ч. 30 мин.

Ростов
Ярославский

22:50

2 мин.

22:52

1237 км.

1 д. 7 ч. 15 мин.

Рязань 2

06:06

26 мин.

06:32

1523 км.

1 д. 14 ч. 31 мин.

Мичуринск
Уральский

10:28

32 мин.

11:00

1722 км.

1 д. 18 ч. 53 мин.

Грязи
Воронежские

11:59

5 мин.

12:04

1780 км.

1 д. 20 ч. 24 мин.

Придача
Воронеж-Южный

14:35

5 мин.

14:40

1885 км.

1 д. 23 ч. 0 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:55

10 мин.

16:05

1960 км.

2 д. 0 ч. 20 мин.

Россошь

18:47

15 мин.

19:02

2048 км.

2 д. 3 ч. 12 мин.

Миллерово

22:01

2 мин.

22:03

2199 км.

2 д. 6 ч. 26 мин.

Каменская

23:01

2 мин.

23:03

2265 км.

2 д. 7 ч. 26 мин.

Лихая

23:26

35 мин.

00:01

2284 км.

2 д. 7 ч. 51 мин.

Новочеркасск

02:14

2 мин.

02:16

2367 км.

2 д. 10 ч. 39 мин.

Ростов
Главный

03:08

19 мин.

03:27

2405 км.

2 д. 11 ч. 33 мин.

Тимашевская

06:53

5 мин.

06:58

2590 км.

2 д. 15 ч. 18 мин.

Варениковская

11:59

2 мин.

12:01

2704 км.

2 д. 20 ч. 24 мин.

Анапа

13:10

2736 км.

2 д. 21 ч. 35 мин.

Информация о поезде 575Я

Планируете поездку по маршруту Сосногорск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 575Я. Этот поезд отправляется со станции Сосногорск в 15:35 и прибывает на конечную станцию Анапа в 13:10. Вся дорога занимает 2 д. 21 ч. 35 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 33 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 575Я

Количество остановок поезда:

36 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Артур

    При такой высокой цене на ж/д билет качество отсутствует, поезда все еще 70-х-80-х годов, где даже окна на проветривание не открываются. Проводники предвзято относятся к пассажирам, свои обязанности не выполняют. Так еще и хамить успевают.

    Ответить
  2. Катя

    Беспредел, который творится На РЖД можно описывать долго и нужно. Каждый раз еду поездом российских железных дорог и молю Бога, чтобы доехать в целости и сохранности до пункта назначения. Сколько я повидала, как на каких-то полупустых станциях высаживают мам с детками, т.к. якобы в паспорте "что-то не так", а когда мама отказывается дать взятку, таможенники без зазрения совести выгоняют людей на улицу, учитывая то, что билеты на поезд дорогие.

    Ответить
  3. Виктория Юрьевна

    О комфортабельности вагонов тоже можно "петь дифирамбы". Такое ощущение, что во времена СССР поезда были гораздо лучше, чем сейчас. Не все, конечно, но попадаются и такие. Короче говоря, уважаемому правительству нужно уделить должное внимание железным дорогам России и поездам, которые по ней ездят. Я понимаю, что всех гадов истребить невозможно, но чистку провести необходимо.

    Ответить
  4. Светлана Пахомчук

    безобразие и беспредел!!!! ночь. маленький городок. стоянка паровоза 2 минуты, объявили прибытие за 3 три минуты на третий путь, при этом на втором пути стоит товарный состав во всей красе... благо не было дождя и мы носились по пирону как угорелые... на первый путь подают еще один состав... объявляют нумерацию вагонов с начала состава, мы опять несемся сломя голову, потом добавляют что прицепные вагоны тоже в начале состава... наш вагон оказался где то в хвосте... на пару с нами бегала по пирону пожилая дама с внучкой, сердечный приступ, думаю ей обеспечен!!!!

    Ответить
  5. Руслан

    Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
