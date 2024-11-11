Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 575Я Сосногорск — Анапа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:35
2 д. 21 ч. 35 мин.
13:10
36
Маршрут следования поезда 575Я Сосногорск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сосногорск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сосногорск
15:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ухта
15:57
16:07
9 км.
0 ч. 22 мин.
Ярега
16:40
16:42
24 км.
1 ч. 5 мин.
Синдор
19:09
19:17
131 км.
3 ч. 34 мин.
Княжпогост
20:23
20:28
189 км.
4 ч. 48 мин.
Микунь
21:37
22:15
238 км.
6 ч. 2 мин.
Межег
22:58
23:01
283 км.
7 ч. 23 мин.
Урдома
00:11
00:13
342 км.
8 ч. 36 мин.
Низовка
01:51
01:53
436 км.
10 ч. 16 мин.
Сольвычегодск
02:18
02:20
448 км.
10 ч. 43 мин.
Котлас Южный
02:50
03:50
461 км.
11 ч. 15 мин.
Ядриха
05:15
05:17
470 км.
13 ч. 40 мин.
Костылево
08:26
08:29
646 км.
16 ч. 51 мин.
Кулой
09:11
09:25
686 км.
17 ч. 36 мин.
Вельск
09:58
10:18
708 км.
18 ч. 23 мин.
Коноша 1
12:23
13:10
807 км.
20 ч. 48 мин.
Вожега
14:07
14:09
862 км.
22 ч. 32 мин.
Харовская
14:57
14:59
920 км.
23 ч. 22 мин.
Вологда 1
16:15
16:50
1004 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Данилов
19:10
19:44
1118 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Ярославль
Главный
21:05
22:05
1183 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
Ростов
Ярославский
22:50
22:52
1237 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Рязань 2
06:06
06:32
1523 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Мичуринск
Уральский
10:28
11:00
1722 км.
1 д. 18 ч. 53 мин.
Грязи
Воронежские
11:59
12:04
1780 км.
1 д. 20 ч. 24 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:35
14:40
1885 км.
1 д. 23 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:55
16:05
1960 км.
2 д. 0 ч. 20 мин.
Россошь
18:47
19:02
2048 км.
2 д. 3 ч. 12 мин.
Миллерово
22:01
22:03
2199 км.
2 д. 6 ч. 26 мин.
Каменская
23:01
23:03
2265 км.
2 д. 7 ч. 26 мин.
Лихая
23:26
00:01
2284 км.
2 д. 7 ч. 51 мин.
Новочеркасск
02:14
02:16
2367 км.
2 д. 10 ч. 39 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:27
2405 км.
2 д. 11 ч. 33 мин.
Тимашевская
06:53
06:58
2590 км.
2 д. 15 ч. 18 мин.
Варениковская
11:59
12:01
2704 км.
2 д. 20 ч. 24 мин.
Анапа
13:10
2736 км.
2 д. 21 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сосногорск → Анапа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
При такой высокой цене на ж/д билет качество отсутствует, поезда все еще 70-х-80-х годов, где даже окна на проветривание не открываются. Проводники предвзято относятся к пассажирам, свои обязанности не выполняют. Так еще и хамить успевают.
Беспредел, который творится На РЖД можно описывать долго и нужно. Каждый раз еду поездом российских железных дорог и молю Бога, чтобы доехать в целости и сохранности до пункта назначения. Сколько я повидала, как на каких-то полупустых станциях высаживают мам с детками, т.к. якобы в паспорте "что-то не так", а когда мама отказывается дать взятку, таможенники без зазрения совести выгоняют людей на улицу, учитывая то, что билеты на поезд дорогие.
О комфортабельности вагонов тоже можно "петь дифирамбы". Такое ощущение, что во времена СССР поезда были гораздо лучше, чем сейчас. Не все, конечно, но попадаются и такие. Короче говоря, уважаемому правительству нужно уделить должное внимание железным дорогам России и поездам, которые по ней ездят. Я понимаю, что всех гадов истребить невозможно, но чистку провести необходимо.
безобразие и беспредел!!!! ночь. маленький городок. стоянка паровоза 2 минуты, объявили прибытие за 3 три минуты на третий путь, при этом на втором пути стоит товарный состав во всей красе... благо не было дождя и мы носились по пирону как угорелые... на первый путь подают еще один состав... объявляют нумерацию вагонов с начала состава, мы опять несемся сломя голову, потом добавляют что прицепные вагоны тоже в начале состава... наш вагон оказался где то в хвосте... на пару с нами бегала по пирону пожилая дама с внучкой, сердечный приступ, думаю ей обеспечен!!!!
Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального