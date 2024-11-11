Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 575М Сыктывкар — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
19:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эжва
20:10
20:13
16 км.
0 ч. 20 мин.
Усть-Вымь
21:05
21:07
63 км.
1 ч. 15 мин.
Микунь
21:45
22:15
88 км.
1 ч. 55 мин.
Межег
22:58
23:01
133 км.
3 ч. 8 мин.
Урдома
00:11
00:13
192 км.
4 ч. 21 мин.
Низовка
01:51
01:53
286 км.
6 ч. 1 мин.
Сольвычегодск
02:18
02:20
298 км.
6 ч. 28 мин.
Котлас Южный
02:50
03:50
311 км.
7 ч. 0 мин.
Ядриха
05:15
05:17
320 км.
9 ч. 25 мин.
Костылево
08:26
08:29
496 км.
12 ч. 36 мин.
Кулой
09:11
09:25
536 км.
13 ч. 21 мин.
Вельск
09:58
10:18
558 км.
14 ч. 8 мин.
Коноша 1
12:23
13:10
657 км.
16 ч. 33 мин.
Вожега
14:07
14:09
712 км.
18 ч. 17 мин.
Харовская
14:57
14:59
770 км.
19 ч. 7 мин.
Вологда 1
16:15
16:50
854 км.
20 ч. 25 мин.
Данилов
19:10
19:44
968 км.
23 ч. 20 мин.
Ярославль
Главный
21:05
22:05
1033 км.
1 д. 1 ч. 15 мин.
Ростов
Ярославский
22:50
22:52
1087 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Рязань 2
06:06
06:32
1373 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Мичуринск
Уральский
10:28
11:00
1572 км.
1 д. 14 ч. 38 мин.
Грязи
Воронежские
11:59
12:04
1630 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:35
14:40
1735 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:55
16:05
1810 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Россошь
18:47
19:02
1898 км.
1 д. 22 ч. 57 мин.
Миллерово
22:01
22:03
2049 км.
2 д. 2 ч. 11 мин.
Каменская
23:01
23:03
2115 км.
2 д. 3 ч. 11 мин.
Лихая
23:26
00:01
2134 км.
2 д. 3 ч. 36 мин.
Новочеркасск
02:14
02:16
2217 км.
2 д. 6 ч. 24 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:27
2255 км.
2 д. 7 ч. 18 мин.
Тимашевская
06:53
06:58
2440 км.
2 д. 11 ч. 3 мин.
Варениковская
11:59
12:01
2554 км.
2 д. 16 ч. 9 мин.
Анапа
13:10
2586 км.
2 д. 17 ч. 20 мин.
