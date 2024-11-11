Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 097В Микунь — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:28
1 д. 4 ч. 17 мин.
18:45
42
Маршрут следования поезда 097В Микунь — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Микунь — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Микунь
14:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Межег
15:07
15:09
45 км.
0 ч. 39 мин.
Мадмас
15:22
15:23
53 км.
0 ч. 54 мин.
Урдома
16:10
16:12
103 км.
1 ч. 42 мин.
Виледь
17:09
17:11
175 км.
2 ч. 41 мин.
Низовка
17:36
17:38
198 км.
3 ч. 8 мин.
Сольвычегодск
17:59
18:01
210 км.
3 ч. 31 мин.
Котлас Южный
18:26
19:20
223 км.
3 ч. 58 мин.
Ядриха
20:23
20:25
232 км.
5 ч. 55 мин.
Удима
21:02
21:03
264 км.
6 ч. 34 мин.
Ломоватка
21:29
21:30
286 км.
7 ч. 1 мин.
Кизема
22:09
22:11
322 км.
7 ч. 41 мин.
Лойга
22:27
22:28
334 км.
7 ч. 59 мин.
Илеза
23:04
23:05
372 км.
8 ч. 36 мин.
Костылево
23:40
23:43
408 км.
9 ч. 12 мин.
Кокшеньга
00:03
00:04
429 км.
9 ч. 35 мин.
Кулой
00:27
00:41
448 км.
9 ч. 59 мин.
Вельск
01:06
01:10
470 км.
10 ч. 38 мин.
Келарева Горка
01:43
01:44
503 км.
11 ч. 15 мин.
Платформа 62км
01:54
01:55
509 км.
11 ч. 26 мин.
Можуга
02:20
02:21
535 км.
11 ч. 52 мин.
Коноша 1
03:03
03:33
568 км.
12 ч. 35 мин.
Ерцево
03:54
03:55
589 км.
13 ч. 26 мин.
Вожега
04:22
04:24
625 км.
13 ч. 54 мин.
Кадниковский
04:39
04:40
642 км.
14 ч. 11 мин.
Харовская
05:09
05:11
683 км.
14 ч. 41 мин.
Сухона
05:49
05:51
738 км.
15 ч. 21 мин.
Кипелово
07:09
07:11
797 км.
16 ч. 41 мин.
Чебсара
07:34
07:36
815 км.
17 ч. 6 мин.
Шексна
07:55
08:00
832 км.
17 ч. 27 мин.
Череповец 1
08:40
09:09
866 км.
18 ч. 12 мин.
Суда
09:47
09:49
887 км.
19 ч. 19 мин.
Кадуй
10:14
10:16
910 км.
19 ч. 46 мин.
Бабаево
11:38
12:12
981 км.
21 ч. 10 мин.
Верхневольский
12:52
12:54
1013 км.
22 ч. 24 мин.
Заборье
13:08
13:10
1024 км.
22 ч. 40 мин.
Подборовье
13:23
13:25
1034 км.
22 ч. 55 мин.
Ефимовская
13:45
13:47
1054 км.
23 ч. 17 мин.
Пикалево 1
14:28
14:30
1088 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Тихвин
15:04
15:09
1121 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Волховстрой 1
16:14
16:27
1195 км.
1 д. 1 ч. 46 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
18:45
1298 км.
1 д. 4 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Общее впечатление так себе если честно. Вагон был пыльным, белье которое выдавали тоже пыльное, Я была в черных штанах и по итогу вся пыль осела на них и ехала с белыми катышками. Белье кстати было тоже не первой свежести
Очень хороший вагон и приятная проводница. От начала и до конца поездки ехал и наслаждался. Кофе тоже вкусный.
Добрый день. Оставлю свой отзыв об этом поезде. Могу сказать что по моим личным ощущениям по сравнению с теми поездами на которых я ездила это чуть выше среднего. Немного прохладно было ехать так как поддувал кондиционер.
Не понимаю, чего люди вообще ожидают от поезда? Что там будет ванна с масажистками? Не спорю, что судя по стоимости билета она там быть должна. Но это же просто машина. Которая перевозит вас из точки А в Б.
Спасибо за хорошее обслуживание, мне все очень понравилось. Вежливые проводницы и чистый вагон. Приехали точно по расписанию.