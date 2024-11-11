Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 189Я Котлас — Нижний Новгород.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 189Я Котлас — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Котлас — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Котлас Южный
11:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сусоловка
13:17
13:19
53 км.
1 ч. 27 мин.
Луза
13:48
13:50
76 км.
1 ч. 58 мин.
Пинюг
14:56
14:58
127 км.
3 ч. 6 мин.
Опарино
16:04
16:06
179 км.
4 ч. 14 мин.
Мураши
17:30
17:35
242 км.
5 ч. 40 мин.
Юрья
18:42
18:44
285 км.
6 ч. 52 мин.
Киров
Пассажирский
20:40
21:39
341 км.
8 ч. 50 мин.
Котельнич 1
23:08
23:10
422 км.
11 ч. 18 мин.
Буреполом
00:05
00:07
492 км.
12 ч. 15 мин.
Пижма
00:21
00:23
509 км.
12 ч. 31 мин.
Шахунья
00:49
00:51
544 км.
12 ч. 59 мин.
Урень
01:33
01:35
598 км.
13 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:38
767 км.
15 ч. 48 мин.
