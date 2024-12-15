Маршрут следования и продажа билетов
16:45
20 ч. 50 мин.
18:40
81
Маршрут следования поезда 371М Архангельск — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
17:11
17:18
13 км.
0 ч. 26 мин.
Брусеница
17:45
18:00
28 км.
1 ч. 0 мин.
Тундра
18:16
18:17
43 км.
1 ч. 31 мин.
Ломовое
18:36
18:37
59 км.
1 ч. 51 мин.
Лиственничный
18:54
19:00
71 км.
2 ч. 9 мин.
Холмогорская
19:13
19:14
80 км.
2 ч. 28 мин.
Малька
19:22
19:23
86 км.
2 ч. 37 мин.
Пермилово
19:40
19:41
104 км.
2 ч. 55 мин.
Обозерская
20:02
20:52
122 км.
3 ч. 17 мин.
Летнеозерский
21:06
21:07
130 км.
4 ч. 21 мин.
Емца
21:30
21:45
163 км.
4 ч. 45 мин.
Шелекса
22:03
22:04
182 км.
5 ч. 18 мин.
Плесецкая
22:21
22:37
202 км.
5 ч. 36 мин.
Пукса
22:49
22:52
213 км.
6 ч. 4 мин.
Тарза
23:05
23:06
226 км.
6 ч. 20 мин.
Ивакша
23:16
23:17
235 км.
6 ч. 31 мин.
Лепша
23:27
23:28
244 км.
6 ч. 42 мин.
Шалакуша
23:40
23:42
255 км.
6 ч. 55 мин.
Лельма
23:58
23:59
275 км.
7 ч. 13 мин.
Шожма
00:12
00:13
286 км.
7 ч. 27 мин.
Шестиозерский
00:33
00:34
300 км.
7 ч. 48 мин.
Няндома
00:49
01:04
316 км.
8 ч. 4 мин.
Бурачиха
01:21
01:22
333 км.
8 ч. 36 мин.
Вандыш
01:42
01:43
352 км.
8 ч. 57 мин.
Фоминская
02:00
02:01
367 км.
9 ч. 15 мин.
Мелентьевский
02:13
02:14
378 км.
9 ч. 28 мин.
Коноша 1
02:32
03:06
390 км.
9 ч. 47 мин.
Вересово
03:30
03:31
399 км.
10 ч. 45 мин.
Можуга
04:00
04:01
422 км.
11 ч. 15 мин.
Платформа 62км
04:24
04:25
448 км.
11 ч. 39 мин.
Келарева Горка
04:36
04:38
454 км.
11 ч. 51 мин.
Вельск
05:13
05:29
487 км.
12 ч. 28 мин.
Кулой
05:52
06:05
509 км.
13 ч. 7 мин.
Кокшеньга
06:25
06:26
528 км.
13 ч. 40 мин.
Костылево
06:48
06:52
549 км.
14 ч. 3 мин.
Шангалы
07:09
07:10
559 км.
14 ч. 24 мин.
Шурай
07:22
07:23
571 км.
14 ч. 37 мин.
Илеза
07:40
07:41
584 км.
14 ч. 55 мин.
Лойга
08:13
08:14
622 км.
15 ч. 28 мин.
Кизема
08:26
08:28
634 км.
15 ч. 41 мин.
Сенгос
08:54
08:55
661 км.
16 ч. 9 мин.
Ломоватка
09:06
09:07
670 км.
16 ч. 21 мин.
Ерга
09:21
09:22
682 км.
16 ч. 36 мин.
Удима
09:34
09:35
691 км.
16 ч. 49 мин.
Ядриха
10:01
10:02
723 км.
17 ч. 16 мин.
Котлас-Узловой
10:15
10:50
730 км.
17 ч. 30 мин.
Котлас Южный
11:07
735 км.
18 ч. 22 мин.
