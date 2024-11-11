Маршрут следования и продажа билетов
10:05
22 ч. 10 мин.
08:15
7
Маршрут следования поезда 934Э Москва — Великий Устюг на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Великий Устюг с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
10:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
14:38
15:08
244 км.
4 ч. 33 мин.
Данилов
16:12
16:46
309 км.
6 ч. 7 мин.
Вологда 1
18:51
19:09
423 км.
8 ч. 46 мин.
Ядриха
04:15
04:16
850 км.
18 ч. 10 мин.
Котлас Южный
05:14
05:43
859 км.
19 ч. 9 мин.
Великий Устюг
08:15
914 км.
22 ч. 10 мин.
