Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 210Я Москва — Салехард на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Салехард с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
14:36
14:38
94 км.
1 ч. 46 мин.
Ростов
Ярославский
15:54
15:56
192 км.
3 ч. 4 мин.
Ярославль
Главный
16:40
17:00
246 км.
3 ч. 50 мин.
Данилов
18:05
18:39
311 км.
5 ч. 15 мин.
Вологда 1
20:39
20:57
425 км.
7 ч. 49 мин.
Коноша 1
00:02
00:32
622 км.
11 ч. 12 мин.
Вельск
02:24
02:28
721 км.
13 ч. 34 мин.
Кулой
02:51
02:55
743 км.
14 ч. 1 мин.
Костылево
03:33
03:35
783 км.
14 ч. 43 мин.
Ядриха
05:42
05:43
959 км.
16 ч. 52 мин.
Котлас Южный
06:41
07:27
968 км.
17 ч. 51 мин.
Сольвычегодск
07:52
07:54
981 км.
19 ч. 2 мин.
Низовка
08:13
08:17
993 км.
19 ч. 23 мин.
Микунь
10:58
11:51
1191 км.
22 ч. 8 мин.
Княжпогост
12:44
12:45
1240 км.
23 ч. 54 мин.
Ухта
15:20
15:30
1418 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Сосногорск
15:49
16:14
1427 км.
1 д. 2 ч. 59 мин.
Ираель
17:57
17:59
1536 км.
1 д. 5 ч. 7 мин.
Каджером
18:36
18:38
1580 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Чикшино
19:10
19:15
1615 км.
1 д. 6 ч. 20 мин.
Кожва 1
19:50
19:51
1650 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Печора
20:09
20:43
1662 км.
1 д. 7 ч. 19 мин.
Инта 1
23:20
23:36
1831 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Сивая Маска
02:11
02:12
1956 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Сейда
03:14
03:16
2003 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Чум
03:27
03:29
2009 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Никита
04:12
04:13
2034 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Елецкая
04:43
05:01
2053 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Собь
06:32
06:34
2108 км.
1 д. 17 ч. 42 мин.
Харп Северное Сияние
07:18
07:30
2138 км.
1 д. 18 ч. 28 мин.
Обская
08:05
08:07
2158 км.
1 д. 19 ч. 15 мин.
Лабытнанги
08:28
2168 км.
1 д. 19 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда туда ехала – брала верхнюю полку, обратно – нижнюю. На мой взгляд лучше сверху, так как ты более комфортно ощущаешь плавность хода поезда. На протяжении всего путешествия я работала за ноутбуком. Работать снизу удобнее, но ехать сверху. Поэтому решайте сами
Сам поезд хорош, как сотрудники. На протяжении поездки в нашем 5 вагоне было чистенько и туалет исправно работал. Все было отлично.
За что такую цену заламывать? Я думала что там будет люкс с джакузи, а тут просто поезд.
Ничего лишнего, хороший обычный поезд, на котором можно нормально добраться из точки А в точку Б. Чисто, комфортно. Проводницы хорошие. Приветливые. Поездка прошла отлично.
Когда садилась на этот поезд, думала что будет холодно. Как-то ехала раз, так сильно дуло из окна, что потом в постели валялась несколько дней. Помня предыдущий опыт укуталась как капуста. И оказалось зря, потому что в нашем вагоне было очень комфортно. Ехала в кофточке и джинсах.