09:00
22 ч. 58 мин.
07:58
51
Маршрут следования поезда 571Я Микунь — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Микунь — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Микунь
09:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Межег
09:45
09:48
45 км.
0 ч. 45 мин.
Урдома
10:43
10:45
104 км.
1 ч. 43 мин.
Низовка
11:58
12:02
198 км.
2 ч. 58 мин.
Котлас Южный
12:38
13:17
223 км.
3 ч. 38 мин.
Котлас-Узловой
13:29
14:04
228 км.
4 ч. 29 мин.
Ядриха
14:16
14:17
235 км.
5 ч. 16 мин.
Удима
14:54
14:55
267 км.
5 ч. 54 мин.
Ерга
15:09
15:10
276 км.
6 ч. 9 мин.
Ломоватка
15:25
15:26
288 км.
6 ч. 25 мин.
Сенгос
15:41
15:42
297 км.
6 ч. 41 мин.
Кизема
16:04
16:06
324 км.
7 ч. 4 мин.
Лойга
16:22
16:23
336 км.
7 ч. 22 мин.
Илеза
16:57
16:58
374 км.
7 ч. 57 мин.
Шангалы
17:28
17:29
400 км.
8 ч. 28 мин.
Костылево
17:42
17:44
410 км.
8 ч. 42 мин.
Кокшеньга
18:06
18:07
431 км.
9 ч. 6 мин.
Кулой
18:30
18:43
450 км.
9 ч. 30 мин.
Вельск
19:13
19:23
472 км.
10 ч. 13 мин.
Келарева Горка
20:09
20:10
505 км.
11 ч. 9 мин.
Платформа 62км
20:21
20:22
511 км.
11 ч. 21 мин.
Можуга
20:48
20:49
537 км.
11 ч. 48 мин.
Вересово
21:18
21:19
560 км.
12 ч. 18 мин.
Коноша 1
21:41
22:16
569 км.
12 ч. 41 мин.
Мелентьевский
22:37
22:38
581 км.
13 ч. 37 мин.
Фоминская
22:50
22:51
592 км.
13 ч. 50 мин.
Вандыш
23:06
23:07
607 км.
14 ч. 6 мин.
Бурачиха
23:31
23:32
626 км.
14 ч. 31 мин.
Няндома
23:48
00:03
643 км.
14 ч. 48 мин.
Шестиозерский
00:21
00:22
659 км.
15 ч. 21 мин.
Шожма
00:38
00:39
673 км.
15 ч. 38 мин.
Лельма
00:54
00:55
684 км.
15 ч. 54 мин.
Шалакуша
01:12
01:14
704 км.
16 ч. 12 мин.
Лепша
01:31
01:44
715 км.
16 ч. 31 мин.
Ивакша
01:55
01:56
724 км.
16 ч. 55 мин.
Тарза
02:06
02:07
733 км.
17 ч. 6 мин.
Пукса
02:19
02:22
746 км.
17 ч. 19 мин.
Плесецкая
02:33
02:48
757 км.
17 ч. 33 мин.
Шелекса
03:05
03:06
777 км.
18 ч. 5 мин.
Емца
03:23
03:38
796 км.
18 ч. 23 мин.
Летнеозерский
04:02
04:03
829 км.
19 ч. 2 мин.
Обозерская
04:16
05:13
837 км.
19 ч. 16 мин.
Пермилово
05:34
05:35
855 км.
20 ч. 34 мин.
Малька
05:52
05:53
873 км.
20 ч. 52 мин.
Холмогорская
06:02
06:03
879 км.
21 ч. 2 мин.
Лиственничный
06:18
06:19
888 км.
21 ч. 18 мин.
Ломовое
06:34
06:35
900 км.
21 ч. 34 мин.
Тундра
06:52
06:53
916 км.
21 ч. 52 мин.
Брусеница
07:10
07:11
931 км.
22 ч. 10 мин.
Исакогорка
07:31
07:36
946 км.
22 ч. 31 мин.
Архангельск-Город
07:58
959 км.
22 ч. 58 мин.
