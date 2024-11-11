Поезд 571Я Микунь — Архангельск

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 571Я Микунь — Архангельск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

09:00

Микунь

22 ч. 58 мин.

07:58

Архангельск

51

Маршрут следования поезда 571Я Микунь — Архангельск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Микунь — Архангельск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Микунь

09:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Межег

09:45

3 мин.

09:48

45 км.

0 ч. 45 мин.

Урдома

10:43

2 мин.

10:45

104 км.

1 ч. 43 мин.

Низовка

11:58

4 мин.

12:02

198 км.

2 ч. 58 мин.

Котлас Южный

12:38

39 мин.

13:17

223 км.

3 ч. 38 мин.

Котлас-Узловой

13:29

35 мин.

14:04

228 км.

4 ч. 29 мин.

Ядриха

14:16

1 мин.

14:17

235 км.

5 ч. 16 мин.

Удима

14:54

1 мин.

14:55

267 км.

5 ч. 54 мин.

Ерга

15:09

1 мин.

15:10

276 км.

6 ч. 9 мин.

Ломоватка

15:25

1 мин.

15:26

288 км.

6 ч. 25 мин.

Сенгос

15:41

1 мин.

15:42

297 км.

6 ч. 41 мин.

Кизема

16:04

2 мин.

16:06

324 км.

7 ч. 4 мин.

Лойга

16:22

1 мин.

16:23

336 км.

7 ч. 22 мин.

Илеза

16:57

1 мин.

16:58

374 км.

7 ч. 57 мин.

Шангалы

17:28

1 мин.

17:29

400 км.

8 ч. 28 мин.

Костылево

17:42

2 мин.

17:44

410 км.

8 ч. 42 мин.

Кокшеньга

18:06

1 мин.

18:07

431 км.

9 ч. 6 мин.

Кулой

18:30

13 мин.

18:43

450 км.

9 ч. 30 мин.

Вельск

19:13

10 мин.

19:23

472 км.

10 ч. 13 мин.

Келарева Горка

20:09

1 мин.

20:10

505 км.

11 ч. 9 мин.

Платформа 62км

20:21

1 мин.

20:22

511 км.

11 ч. 21 мин.

Можуга

20:48

1 мин.

20:49

537 км.

11 ч. 48 мин.

Вересово

21:18

1 мин.

21:19

560 км.

12 ч. 18 мин.

Коноша 1

21:41

35 мин.

22:16

569 км.

12 ч. 41 мин.

Мелентьевский

22:37

1 мин.

22:38

581 км.

13 ч. 37 мин.

Фоминская

22:50

1 мин.

22:51

592 км.

13 ч. 50 мин.

Вандыш

23:06

1 мин.

23:07

607 км.

14 ч. 6 мин.

Бурачиха

23:31

1 мин.

23:32

626 км.

14 ч. 31 мин.

Няндома

23:48

15 мин.

00:03

643 км.

14 ч. 48 мин.

Шестиозерский

00:21

1 мин.

00:22

659 км.

15 ч. 21 мин.

Шожма

00:38

1 мин.

00:39

673 км.

15 ч. 38 мин.

Лельма

00:54

1 мин.

00:55

684 км.

15 ч. 54 мин.

Шалакуша

01:12

2 мин.

01:14

704 км.

16 ч. 12 мин.

Лепша

01:31

13 мин.

01:44

715 км.

16 ч. 31 мин.

Ивакша

01:55

1 мин.

01:56

724 км.

16 ч. 55 мин.

Тарза

02:06

1 мин.

02:07

733 км.

17 ч. 6 мин.

Пукса

02:19

3 мин.

02:22

746 км.

17 ч. 19 мин.

Плесецкая

02:33

15 мин.

02:48

757 км.

17 ч. 33 мин.

Шелекса

03:05

1 мин.

03:06

777 км.

18 ч. 5 мин.

Емца

03:23

15 мин.

03:38

796 км.

18 ч. 23 мин.

Летнеозерский

04:02

1 мин.

04:03

829 км.

19 ч. 2 мин.

Обозерская

04:16

57 мин.

05:13

837 км.

19 ч. 16 мин.

Пермилово

05:34

1 мин.

05:35

855 км.

20 ч. 34 мин.

Малька

05:52

1 мин.

05:53

873 км.

20 ч. 52 мин.

Холмогорская

06:02

1 мин.

06:03

879 км.

21 ч. 2 мин.

Лиственничный

06:18

1 мин.

06:19

888 км.

21 ч. 18 мин.

Ломовое

06:34

1 мин.

06:35

900 км.

21 ч. 34 мин.

Тундра

06:52

1 мин.

06:53

916 км.

21 ч. 52 мин.

Брусеница

07:10

1 мин.

07:11

931 км.

22 ч. 10 мин.

Исакогорка

07:31

5 мин.

07:36

946 км.

22 ч. 31 мин.

Архангельск-Город

07:58

959 км.

22 ч. 58 мин.

Информация о поезде 571Я

Планируете поездку по маршруту Микунь — Архангельск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 571Я. Этот поезд отправляется со станции Микунь в 09:00 и прибывает на конечную станцию Архангельск в 07:58. Вся дорога занимает 22 ч. 58 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 1 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1445 руб.
  • стоимость купейного места – 6261 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 571Я Микунь - Архангельск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

51 станция

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Обозерская

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1445 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Оставить отзыв о поезде 571Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн