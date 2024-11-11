Маршрут следования поезда 593Й Анапа — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Анапа — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Анапа
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Протока
22:01
22:03
72 км.
3 ч. 31 мин.
Тимашевская
23:34
23:40
148 км.
5 ч. 4 мин.
Брюховецкая
00:06
00:08
167 км.
5 ч. 36 мин.
Каневская
00:36
00:38
199 км.
6 ч. 6 мин.
Староминская-Тимашевск
02:02
02:04
246 км.
7 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
03:26
03:44
337 км.
8 ч. 56 мин.
Новочеркасск
04:34
04:36
375 км.
10 ч. 4 мин.
Шахтная
05:15
05:17
411 км.
10 ч. 45 мин.
Сулин
05:44
05:46
429 км.
11 ч. 14 мин.
Зверево
06:06
06:08
444 км.
11 ч. 36 мин.
Лихая
07:12
07:36
460 км.
12 ч. 42 мин.
Каменская
08:08
08:10
479 км.
13 ч. 38 мин.
Миллерово
09:15
09:17
545 км.
14 ч. 45 мин.
Кутейниково
10:05
10:07
600 км.
15 ч. 35 мин.
Россошь
11:46
12:03
702 км.
17 ч. 16 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
13:39
13:43
790 км.
19 ч. 9 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:44
14:48
865 км.
20 ч. 14 мин.
Грязи
Воронежские
17:10
17:15
970 км.
22 ч. 40 мин.
Мичуринск
Уральский
18:50
19:37
1028 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Рязань 2
23:30
23:53
1227 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
06:19
06:21
1513 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Ярославль
Главный
07:08
07:58
1567 км.
1 д. 12 ч. 38 мин.
Данилов
08:56
09:29
1632 км.
1 д. 14 ч. 26 мин.
Вологда 1
11:27
12:11
1746 км.
1 д. 16 ч. 57 мин.
Харовская
13:15
13:17
1830 км.
1 д. 18 ч. 45 мин.
Вожега
14:00
14:02
1888 км.
1 д. 19 ч. 30 мин.
Коноша 1
14:47
15:30
1943 км.
1 д. 20 ч. 17 мин.
Вельск
17:25
17:29
2042 км.
1 д. 22 ч. 55 мин.
Кулой
17:55
18:09
2064 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Костылево
18:47
18:50
2104 км.
2 д. 0 ч. 17 мин.
Ядриха
21:17
21:19
2280 км.
2 д. 2 ч. 47 мин.
Котлас-Узловой
21:31
21:41
2287 км.
2 д. 3 ч. 1 мин.
Котлас Южный
22:21
23:21
2292 км.
2 д. 3 ч. 51 мин.
Сольвычегодск
23:47
23:49
2305 км.
2 д. 5 ч. 17 мин.
Низовка
00:07
00:10
2317 км.
2 д. 5 ч. 37 мин.
Межег
02:43
02:45
2470 км.
2 д. 8 ч. 13 мин.
Микунь
03:25
04:35
2515 км.
2 д. 8 ч. 55 мин.
Княжпогост
05:31
05:36
2564 км.
2 д. 11 ч. 1 мин.
Синдор
06:35
06:38
2622 км.
2 д. 12 ч. 5 мин.
Ярега
08:24
08:26
2729 км.
2 д. 13 ч. 54 мин.
Ухта
08:49
08:59
2744 км.
2 д. 14 ч. 19 мин.
Сосногорск
09:23
10:06
2753 км.
2 д. 14 ч. 53 мин.
Ираель
12:18
12:23
2862 км.
2 д. 17 ч. 48 мин.
Кожва 1
14:17
14:21
2977 км.
2 д. 19 ч. 47 мин.
Печора
14:43
15:28
2989 км.
2 д. 20 ч. 13 мин.
Сыня
16:29
16:32
3033 км.
2 д. 21 ч. 59 мин.
Косью
17:26
17:28
3083 км.
2 д. 22 ч. 56 мин.
Инта 1
18:58
19:23
3157 км.
3 д. 0 ч. 28 мин.
Сивая Маска
23:23
23:45
3282 км.
3 д. 4 ч. 53 мин.
Воркута
02:58
3390 км.
3 д. 8 ч. 28 мин.
