Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 398В Сыктывкар — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:37
1 д. 7 ч. 26 мин.
19:03
44
Маршрут следования поезда 398В Сыктывкар — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сыктывкар — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сыктывкар
11:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Эжва
11:59
12:01
16 км.
0 ч. 22 мин.
Микунь
13:36
14:29
86 км.
1 ч. 59 мин.
Межег
15:09
15:11
131 км.
3 ч. 32 мин.
Урдома
16:06
16:08
190 км.
4 ч. 29 мин.
Виледь
17:05
17:06
262 км.
5 ч. 28 мин.
Низовка
17:30
17:35
285 км.
5 ч. 53 мин.
Сольвычегодск
17:54
17:56
297 км.
6 ч. 17 мин.
Котлас Южный
18:21
19:15
310 км.
6 ч. 44 мин.
Котлас-Узловой
19:30
19:40
315 км.
7 ч. 53 мин.
Ядриха
20:17
20:19
322 км.
8 ч. 40 мин.
Удима
20:57
20:58
354 км.
9 ч. 20 мин.
Ломоватка
21:22
21:23
376 км.
9 ч. 45 мин.
Кизема
21:56
21:58
412 км.
10 ч. 19 мин.
Лойга
22:15
22:16
424 км.
10 ч. 38 мин.
Илеза
22:51
22:52
462 км.
11 ч. 14 мин.
Костылево
23:23
23:26
498 км.
11 ч. 46 мин.
Кокшеньга
23:48
23:49
519 км.
12 ч. 11 мин.
Кулой
00:13
00:26
538 км.
12 ч. 36 мин.
Вельск
00:51
00:55
560 км.
13 ч. 14 мин.
Келарева Горка
01:29
01:30
593 км.
13 ч. 52 мин.
Платформа 62км
01:41
01:42
599 км.
14 ч. 4 мин.
Можуга
02:09
02:10
625 км.
14 ч. 32 мин.
Коноша 1
02:52
03:22
658 км.
15 ч. 15 мин.
Ерцево
03:45
03:46
679 км.
16 ч. 8 мин.
Вожега
04:17
04:19
715 км.
16 ч. 40 мин.
Кадниковский
04:36
04:37
732 км.
16 ч. 59 мин.
Харовская
05:06
05:08
773 км.
17 ч. 29 мин.
Сухона
05:52
05:53
828 км.
18 ч. 15 мин.
Кипелово
07:10
07:12
887 км.
19 ч. 33 мин.
Чебсара
07:35
07:37
905 км.
19 ч. 58 мин.
Шексна
07:55
07:57
922 км.
20 ч. 18 мин.
Череповец 1
08:44
09:14
956 км.
21 ч. 7 мин.
Суда
09:57
09:59
977 км.
22 ч. 20 мин.
Кадуй
10:23
10:25
1000 км.
22 ч. 46 мин.
Бабаево
11:44
12:18
1071 км.
1 д. 0 ч. 7 мин.
Верхневольский
13:00
13:02
1103 км.
1 д. 1 ч. 23 мин.
Заборье
13:18
13:20
1114 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Подборовье
13:36
13:38
1124 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Ефимовская
13:56
13:58
1144 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Пикалево 1
14:39
14:41
1178 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Тихвин
15:11
15:14
1211 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Волховстрой 1
16:23
16:29
1285 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:03
1388 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
