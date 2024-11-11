Поезд 295Я Воркута — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:28

Воркута

3 д. 5 ч. 4 мин.

11:32

Анапа

52

Маршрут следования поезда 295Я Воркута — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Воркута — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Воркута

06:28

0 км.

0 ч. 0 мин.

Инта 1

12:11

19 мин.

12:30

231 км.

5 ч. 43 мин.

Сыня

14:28

2 мин.

14:30

356 км.

8 ч. 0 мин.

Печора

15:13

44 мин.

15:57

400 км.

8 ч. 45 мин.

Кожва 1

16:19

8 мин.

16:27

412 км.

9 ч. 51 мин.

Ираель

18:15

5 мин.

18:20

527 км.

11 ч. 47 мин.

Сосногорск

19:58

40 мин.

20:38

636 км.

13 ч. 30 мин.

Ухта

21:00

7 мин.

21:07

645 км.

14 ч. 32 мин.

Ярега

21:32

2 мин.

21:34

660 км.

15 ч. 4 мин.

Синдор

23:16

2 мин.

23:18

767 км.

16 ч. 48 мин.

Княжпогост

00:15

8 мин.

00:23

825 км.

17 ч. 47 мин.

Микунь

01:23

60 мин.

02:23

874 км.

18 ч. 55 мин.

Низовка

05:06

2 мин.

05:08

1072 км.

22 ч. 38 мин.

Сольвычегодск

05:29

5 мин.

05:34

1084 км.

23 ч. 1 мин.

Котлас Южный

06:00

75 мин.

07:15

1097 км.

23 ч. 32 мин.

Ядриха

09:05

2 мин.

09:07

1106 км.

1 д. 2 ч. 37 мин.

Костылево

11:51

8 мин.

11:59

1282 км.

1 д. 5 ч. 23 мин.

Кулой

12:41

16 мин.

12:57

1322 км.

1 д. 6 ч. 13 мин.

Вельск

13:29

12 мин.

13:41

1344 км.

1 д. 7 ч. 1 мин.

Коноша 1

15:41

30 мин.

16:11

1443 км.

1 д. 9 ч. 13 мин.

Вожега

17:09

2 мин.

17:11

1498 км.

1 д. 10 ч. 41 мин.

Харовская

18:00

2 мин.

18:02

1556 км.

1 д. 11 ч. 32 мин.

Сухона

18:54

2 мин.

18:56

1611 км.

1 д. 12 ч. 26 мин.

Вологда 1

19:30

23 мин.

19:53

1641 км.

1 д. 13 ч. 2 мин.

Грязовец

20:43

4 мин.

20:47

1681 км.

1 д. 14 ч. 15 мин.

Данилов

22:28

36 мин.

23:04

1758 км.

1 д. 16 ч. 0 мин.

Ярославль
Главный

00:13

30 мин.

00:43

1823 км.

1 д. 17 ч. 45 мин.

Ростов
Ярославский

01:40

2 мин.

01:42

1877 км.

1 д. 19 ч. 12 мин.

Александров 1

03:10

2 мин.

03:12

1975 км.

1 д. 20 ч. 42 мин.

Рязань 2

08:26

27 мин.

08:53

2181 км.

2 д. 1 ч. 58 мин.

Богоявленск

11:37

2 мин.

11:39

2339 км.

2 д. 5 ч. 9 мин.

Мичуринск
Воронежский

12:14

5 мин.

12:19

2379 км.

2 д. 5 ч. 46 мин.

Грязи
Воронежские

13:10

40 мин.

13:50

2435 км.

2 д. 6 ч. 42 мин.

Придача
Воронеж-Южный

16:33

5 мин.

16:38

2540 км.

2 д. 10 ч. 5 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

17:53

5 мин.

17:58

2615 км.

2 д. 11 ч. 25 мин.

Россошь

19:49

16 мин.

20:05

2703 км.

2 д. 13 ч. 21 мин.

Зайцевка

22:00

2 мин.

22:02

2768 км.

2 д. 15 ч. 32 мин.

Кутейниково

22:41

2 мин.

22:43

2805 км.

2 д. 16 ч. 13 мин.

Миллерово

23:32

2 мин.

23:34

2860 км.

2 д. 17 ч. 4 мин.

Каменская

00:27

2 мин.

00:29

2926 км.

2 д. 17 ч. 59 мин.

Лихая

00:52

17 мин.

01:09

2945 км.

2 д. 18 ч. 24 мин.

Сулин

01:58

2 мин.

02:00

2976 км.

2 д. 19 ч. 30 мин.

Шахтная

02:34

2 мин.

02:36

2994 км.

2 д. 20 ч. 6 мин.

Новочеркасск

03:19

2 мин.

03:21

3030 км.

2 д. 20 ч. 51 мин.

Ростов
Главный

04:11

18 мин.

04:29

3068 км.

2 д. 21 ч. 43 мин.

Староминская-Тимашевск

05:54

2 мин.

05:56

3159 км.

2 д. 23 ч. 26 мин.

Каневская

06:35

2 мин.

06:37

3206 км.

3 д. 0 ч. 7 мин.

Брюховецкая

07:05

2 мин.

07:07

3238 км.

3 д. 0 ч. 37 мин.

Тимашевская

07:32

2 мин.

07:34

3257 км.

3 д. 1 ч. 4 мин.

Полтавская

08:37

2 мин.

08:39

3321 км.

3 д. 2 ч. 9 мин.

Протока

08:57

2 мин.

08:59

3334 км.

3 д. 2 ч. 29 мин.

Анапа

11:32

3406 км.

3 д. 5 ч. 4 мин.

Погода на станциях Воркута и Анапа

Информация о поезде 295Я

Планируете поездку по маршруту Воркута — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 295Я. Этот поезд отправляется со станции Воркута в 06:28 и прибывает на конечную станцию Анапа в 11:32. Вся дорога занимает 3 д. 5 ч. 4 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 11 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1339 руб.
  • стоимость купейного места – 1339 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 295Я Воркута - Анапа: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

75 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1339 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Зинаида Михайловна

    Очень хороший и современный поезд. Вагон новый, поэтому все пока было идеально и придираться просто не к чему. Даже туалет был чистым. Своих денег однозначно стоит. Поэтому рекомендую.

  2. Виталий Петрович

    Всем привет. В целом все было очень хорошо. Вагон чистый, видно что убираются часто. Но в туалете было грязновато. Большим минусом считаю то, что в вагоне нет ресторана. Приходится есть эти полуфабрикаты и нельзя нормально покушать.

  3. Полина

    Добрый день. Я ехала с дочерью, которая сказала что все было отлично. Как по мне так уровень сервиса все же не дотягивает в некоторых местах.

  4. Вика В.

    У поезде установлен обычный туалет. В 21 веке когда уже в самом задрипанном поезде стоит биотуалет, тут стоит обычный. Вроде бы жаловаться особо не на что скажете вы. Но я посмотрю как вы будете терпеть 30 минут когда очень захочется.

  5. Кристина Алексеевна

    Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
