Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 295Я Воркута — Анапа
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 295Я Воркута — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Воркута — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Воркута
06:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Инта 1
12:11
12:30
231 км.
5 ч. 43 мин.
Сыня
14:28
14:30
356 км.
8 ч. 0 мин.
Печора
15:13
15:57
400 км.
8 ч. 45 мин.
Кожва 1
16:19
16:27
412 км.
9 ч. 51 мин.
Ираель
18:15
18:20
527 км.
11 ч. 47 мин.
Сосногорск
19:58
20:38
636 км.
13 ч. 30 мин.
Ухта
21:00
21:07
645 км.
14 ч. 32 мин.
Ярега
21:32
21:34
660 км.
15 ч. 4 мин.
Синдор
23:16
23:18
767 км.
16 ч. 48 мин.
Княжпогост
00:15
00:23
825 км.
17 ч. 47 мин.
Микунь
01:23
02:23
874 км.
18 ч. 55 мин.
Низовка
05:06
05:08
1072 км.
22 ч. 38 мин.
Сольвычегодск
05:29
05:34
1084 км.
23 ч. 1 мин.
Котлас Южный
06:00
07:15
1097 км.
23 ч. 32 мин.
Ядриха
09:05
09:07
1106 км.
1 д. 2 ч. 37 мин.
Костылево
11:51
11:59
1282 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Кулой
12:41
12:57
1322 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Вельск
13:29
13:41
1344 км.
1 д. 7 ч. 1 мин.
Коноша 1
15:41
16:11
1443 км.
1 д. 9 ч. 13 мин.
Вожега
17:09
17:11
1498 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Харовская
18:00
18:02
1556 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Сухона
18:54
18:56
1611 км.
1 д. 12 ч. 26 мин.
Вологда 1
19:30
19:53
1641 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Грязовец
20:43
20:47
1681 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Данилов
22:28
23:04
1758 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
00:13
00:43
1823 км.
1 д. 17 ч. 45 мин.
Ростов
Ярославский
01:40
01:42
1877 км.
1 д. 19 ч. 12 мин.
Александров 1
03:10
03:12
1975 км.
1 д. 20 ч. 42 мин.
Рязань 2
08:26
08:53
2181 км.
2 д. 1 ч. 58 мин.
Богоявленск
11:37
11:39
2339 км.
2 д. 5 ч. 9 мин.
Мичуринск
Воронежский
12:14
12:19
2379 км.
2 д. 5 ч. 46 мин.
Грязи
Воронежские
13:10
13:50
2435 км.
2 д. 6 ч. 42 мин.
Придача
Воронеж-Южный
16:33
16:38
2540 км.
2 д. 10 ч. 5 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:53
17:58
2615 км.
2 д. 11 ч. 25 мин.
Россошь
19:49
20:05
2703 км.
2 д. 13 ч. 21 мин.
Зайцевка
22:00
22:02
2768 км.
2 д. 15 ч. 32 мин.
Кутейниково
22:41
22:43
2805 км.
2 д. 16 ч. 13 мин.
Миллерово
23:32
23:34
2860 км.
2 д. 17 ч. 4 мин.
Каменская
00:27
00:29
2926 км.
2 д. 17 ч. 59 мин.
Лихая
00:52
01:09
2945 км.
2 д. 18 ч. 24 мин.
Сулин
01:58
02:00
2976 км.
2 д. 19 ч. 30 мин.
Шахтная
02:34
02:36
2994 км.
2 д. 20 ч. 6 мин.
Новочеркасск
03:19
03:21
3030 км.
2 д. 20 ч. 51 мин.
Ростов
Главный
04:11
04:29
3068 км.
2 д. 21 ч. 43 мин.
Староминская-Тимашевск
05:54
05:56
3159 км.
2 д. 23 ч. 26 мин.
Каневская
06:35
06:37
3206 км.
3 д. 0 ч. 7 мин.
Брюховецкая
07:05
07:07
3238 км.
3 д. 0 ч. 37 мин.
Тимашевская
07:32
07:34
3257 км.
3 д. 1 ч. 4 мин.
Полтавская
08:37
08:39
3321 км.
3 д. 2 ч. 9 мин.
Протока
08:57
08:59
3334 км.
3 д. 2 ч. 29 мин.
Анапа
11:32
3406 км.
3 д. 5 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хороший и современный поезд. Вагон новый, поэтому все пока было идеально и придираться просто не к чему. Даже туалет был чистым. Своих денег однозначно стоит. Поэтому рекомендую.
Всем привет. В целом все было очень хорошо. Вагон чистый, видно что убираются часто. Но в туалете было грязновато. Большим минусом считаю то, что в вагоне нет ресторана. Приходится есть эти полуфабрикаты и нельзя нормально покушать.
Добрый день. Я ехала с дочерью, которая сказала что все было отлично. Как по мне так уровень сервиса все же не дотягивает в некоторых местах.
У поезде установлен обычный туалет. В 21 веке когда уже в самом задрипанном поезде стоит биотуалет, тут стоит обычный. Вроде бы жаловаться особо не на что скажете вы. Но я посмотрю как вы будете терпеть 30 минут когда очень захочется.
Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.