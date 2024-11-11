Поезд 255С Анапа — Сосногорск

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 255С Анапа — Сосногорск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:35

Анапа

2 д. 12 ч. 15 мин.

06:50

Сосногорск

48

Купить билеты

Маршрут следования поезда 255С Анапа — Сосногорск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Анапа — Сосногорск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Анапа

18:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Протока

20:52

2 мин.

20:54

72 км.

2 ч. 17 мин.

Полтавская

21:12

2 мин.

21:14

85 км.

2 ч. 37 мин.

Тимашевская

22:20

5 мин.

22:25

149 км.

3 ч. 45 мин.

Брюховецкая

22:50

2 мин.

22:52

168 км.

4 ч. 15 мин.

Каневская

23:19

2 мин.

23:21

200 км.

4 ч. 44 мин.

Староминская-Тимашевск

00:12

2 мин.

00:14

247 км.

5 ч. 37 мин.

Ростов
Главный

01:41

20 мин.

02:01

338 км.

7 ч. 6 мин.

Новочеркасск

02:59

2 мин.

03:01

376 км.

8 ч. 24 мин.

Шахтная

03:39

2 мин.

03:41

412 км.

9 ч. 4 мин.

Сулин

04:13

2 мин.

04:15

430 км.

9 ч. 38 мин.

Лихая

05:03

29 мин.

05:32

461 км.

10 ч. 28 мин.

Каменская

05:59

2 мин.

06:01

480 км.

11 ч. 24 мин.

Миллерово

06:54

2 мин.

06:56

546 км.

12 ч. 19 мин.

Кутейниково

07:50

2 мин.

07:52

601 км.

13 ч. 15 мин.

Зайцевка

08:30

2 мин.

08:32

638 км.

13 ч. 55 мин.

Россошь

09:34

16 мин.

09:50

703 км.

14 ч. 59 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

11:25

5 мин.

11:30

791 км.

16 ч. 50 мин.

Придача
Воронеж-Южный

13:59

4 мин.

14:03

866 км.

19 ч. 24 мин.

Грязи
Воронежские

17:10

38 мин.

17:48

971 км.

22 ч. 35 мин.

Мичуринск
Воронежский

18:47

5 мин.

18:52

1027 км.

1 д. 0 ч. 12 мин.

Богоявленск

19:38

2 мин.

19:40

1067 км.

1 д. 1 ч. 3 мин.

Рязань 2

22:21

26 мин.

22:47

1225 км.

1 д. 3 ч. 46 мин.

Александров 1

03:10

2 мин.

03:12

1431 км.

1 д. 8 ч. 35 мин.

Ростов
Ярославский

04:36

2 мин.

04:38

1529 км.

1 д. 10 ч. 1 мин.

Ярославль
Главный

05:25

10 мин.

05:35

1583 км.

1 д. 10 ч. 50 мин.

Данилов

06:50

40 мин.

07:30

1648 км.

1 д. 12 ч. 15 мин.

Грязовец

09:05

4 мин.

09:09

1725 км.

1 д. 14 ч. 30 мин.

Вологда 1

09:57

18 мин.

10:15

1765 км.

1 д. 15 ч. 22 мин.

Сухона

10:43

2 мин.

10:45

1795 км.

1 д. 16 ч. 8 мин.

Харовская

11:21

2 мин.

11:23

1850 км.

1 д. 16 ч. 46 мин.

Вожега

12:06

2 мин.

12:08

1908 км.

1 д. 17 ч. 31 мин.

Коноша 1

12:57

30 мин.

13:27

1963 км.

1 д. 18 ч. 22 мин.

Вельск

15:14

7 мин.

15:21

2062 км.

1 д. 20 ч. 39 мин.

Кулой

15:44

13 мин.

15:57

2084 км.

1 д. 21 ч. 9 мин.

Костылево

16:42

3 мин.

16:45

2124 км.

1 д. 22 ч. 7 мин.

Ядриха

19:58

4 мин.

20:02

2300 км.

2 д. 1 ч. 23 мин.

Котлас Южный

21:11

60 мин.

22:11

2309 км.

2 д. 2 ч. 36 мин.

Сольвычегодск

22:34

3 мин.

22:37

2322 км.

2 д. 3 ч. 59 мин.

Низовка

22:56

3 мин.

22:59

2334 км.

2 д. 4 ч. 21 мин.

Урдома

00:13

2 мин.

00:15

2428 км.

2 д. 5 ч. 38 мин.

Межег

01:06

1 мин.

01:07

2487 км.

2 д. 6 ч. 31 мин.

Микунь

01:40

35 мин.

02:15

2532 км.

2 д. 7 ч. 5 мин.

Княжпогост

03:03

5 мин.

03:08

2581 км.

2 д. 8 ч. 28 мин.

Синдор

04:00

3 мин.

04:03

2639 км.

2 д. 9 ч. 25 мин.

Ярега

06:02

2 мин.

06:04

2746 км.

2 д. 11 ч. 27 мин.

Ухта

06:26

5 мин.

06:31

2761 км.

2 д. 11 ч. 51 мин.

Сосногорск

06:50

2770 км.

2 д. 12 ч. 15 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Анапа → Сосногорск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Анапа и Сосногорск

Информация о поезде 255С

Планируете поездку по маршруту Анапа — Сосногорск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 255С. Этот поезд отправляется со станции Анапа в 18:35 и прибывает на конечную станцию Сосногорск в 06:50. Вся дорога занимает 2 д. 12 ч. 15 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 12 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 7084 руб.
  • стоимость купейного места – 7084 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 255С Анапа - Сосногорск: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

48 станций

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

7084 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Алина Марченко

    Удивительно, но этот поезд мне очень понравился. Я очень привиредливый пассажир и чтобы мне угодить нужно постараться. А тут все было супер. Вагоны чистые, проводницы вежливые, туалеты ЧИСТЫЕ и работают! В вагоне было тепло, но не жарко. Чего еще можно пожелать для прекрасной поездки?

    Ответить
  2. Кирилл

    Поезд хороший. Ехал в 11 вагоне. У нас проводница была просто класс. Помогли перестелить постель, чай приносили, всегда улыбались. Понимаешь за что заплатил!

    Ответить
  3. Светлана

    При покупке билетов я спросила и меня уверяли что в вагоне биотуалеты. При посадке выяснилось что никаких биотуалетов нет и в вагоне стоят обычные старые туалеты!!!! Кругом обманывают на каждом шагу!!!!!

    Ответить
  4. Дмитрий

    Добрый вечер. Хочу написать свой вердикт по этому поезду. Ехали в августе, на улице было жарко. В поезде работал кондиционер на полную мощность и его нельзя было уменьшить. В итоге охладили так, что у меня было воспаление легких. Очень надолго запомнилась мне эта поездка.

    Ответить
  5. Лариса

    Поезд довольно неплохой, поездка прошла успешно. Но цены высокие на билеты и с каждым месяцем растут все выше и выше.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 255С:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн