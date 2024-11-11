Маршрут следования и продажа билетов
13:05
1 д. 5 ч. 53 мин.
18:58
21
Маршрут следования поезда 224Ч Москва — Сосногорск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Сосногорск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
14:55
14:57
94 км.
1 ч. 50 мин.
Ростов
Ярославский
16:19
16:20
192 км.
3 ч. 14 мин.
Ярославль
Главный
17:12
17:42
246 км.
4 ч. 7 мин.
Данилов
18:46
19:20
311 км.
5 ч. 41 мин.
Вологда 1
21:25
21:45
425 км.
8 ч. 20 мин.
Коноша 1
00:20
01:00
622 км.
11 ч. 15 мин.
Вельск
03:01
03:06
721 км.
13 ч. 56 мин.
Кулой
03:34
03:48
743 км.
14 ч. 29 мин.
Костылево
04:25
04:27
783 км.
15 ч. 20 мин.
Ядриха
06:46
06:48
959 км.
17 ч. 41 мин.
Котлас-Узловой
07:00
07:30
966 км.
17 ч. 55 мин.
Сольвычегодск
07:48
07:51
978 км.
18 ч. 43 мин.
Низовка
08:09
08:12
990 км.
19 ч. 4 мин.
Урдома
10:00
10:03
1084 км.
20 ч. 55 мин.
Межег
10:57
10:59
1143 км.
21 ч. 52 мин.
Микунь
11:40
13:05
1188 км.
22 ч. 35 мин.
Княжпогост
14:47
14:49
1237 км.
1 д. 1 ч. 42 мин.
Ярега
18:01
18:02
1402 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Ухта
18:27
18:37
1417 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Сосногорск
18:58
1426 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Сосногорск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Персонал очень вежливый и внимательный, понравилось отношение к пассажирам со стороны проводницы. Сам поезд тоже хороший. Если бы еще цены были пониже, то вообще было бы прекрасно.
По дороге пока ехали в вагоне сломался генератор и вырубило свет. На протяжении половины пути ехали без света. Проводницы делали все, что могли. Но вы понимаете, что толку от этого было не много, так как ни мобилу не зарядить, ничего. Отопление тоже выключилось, благо на улице было не так холодно.
Здравствуйте! Хочу рассказать как мы съездили. Персонал очень вежливый и приветливый, наша проводница Оксана (2 вагон) очень старалась нам угодить и буквально делала все, чтобы мы были довольны. Единственное что не очень понравилось – что в поезде не было вагона-ресторана. Даже кафе не было. Но в остальном все хорошо.
Странный поезд. Кондиционер то работал, то не работал. Вообще непонятная логика включения-отключения. Ночью было душно очень. Туалет не первой свежести.
Поездка в целом прошла бы хорошо, если бы отсутствие кондиционер в вагоне. На улице +27, в вагоне и того больше. Приоткрытые форточки вообще не помогали ни капли. Если бы не это недоразумение, то все ок.