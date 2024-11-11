01:27
1 д. 6 ч. 48 мин.
08:15
27
Маршрут следования поезда 298А Санкт-Петербург — Сосногорск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Сосногорск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
03:23
03:25
103 км.
1 ч. 56 мин.
Тихвин
04:40
04:42
177 км.
3 ч. 13 мин.
Пикалево 1
05:22
05:24
210 км.
3 ч. 55 мин.
Бабаево
07:13
07:47
317 км.
5 ч. 46 мин.
Кадуй
09:01
09:03
388 км.
7 ч. 34 мин.
Череповец 1
09:57
10:27
432 км.
8 ч. 30 мин.
Шексна
11:15
11:17
466 км.
9 ч. 48 мин.
Чебсара
11:40
11:42
483 км.
10 ч. 13 мин.
Сухона
13:28
13:30
559 км.
12 ч. 1 мин.
Вожега
15:17
15:19
672 км.
13 ч. 50 мин.
Коноша 1
16:21
16:51
727 км.
14 ч. 54 мин.
Вересово
17:16
17:17
736 км.
15 ч. 49 мин.
Вельск
18:50
18:54
825 км.
17 ч. 23 мин.
Кулой
19:28
19:34
847 км.
18 ч. 1 мин.
Кокшеньга
19:54
19:55
866 км.
18 ч. 27 мин.
Костылево
20:17
20:20
887 км.
18 ч. 50 мин.
Кизема
21:23
21:25
973 км.
19 ч. 56 мин.
Ядриха
22:36
22:37
1063 км.
21 ч. 9 мин.
Котлас Южный
23:41
00:43
1072 км.
22 ч. 14 мин.
Урдома
02:28
02:29
1187 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Межег
03:23
03:25
1246 км.
1 д. 1 ч. 56 мин.
Микунь
03:58
04:22
1291 км.
1 д. 2 ч. 31 мин.
Княжпогост
05:10
05:12
1340 км.
1 д. 3 ч. 43 мин.
Синдор
05:58
05:59
1398 км.
1 д. 4 ч. 31 мин.
Ухта
07:40
07:55
1519 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Сосногорск
08:15
1528 км.
1 д. 6 ч. 48 мин.
