Поезд 376Я Москва — Воркута

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:05

Москва

1 д. 23 ч. 37 мин.

12:42

Воркута

82

Маршрут следования поезда 376Я Москва — Воркута на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Воркута с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

13:05

0 км.

0 ч. 0 мин.

Александров 1

14:52

1 мин.

14:53

94 км.

1 ч. 47 мин.

Ростов
Ярославский

16:09

2 мин.

16:11

192 км.

3 ч. 4 мин.

Ярославль
Главный

16:55

40 мин.

17:35

246 км.

3 ч. 50 мин.

Данилов

18:42

34 мин.

19:16

311 км.

5 ч. 37 мин.

Пречистое

19:56

1 мин.

19:57

338 км.

6 ч. 51 мин.

Скалино

20:17

1 мин.

20:18

353 км.

7 ч. 12 мин.

Бакланка

20:49

1 мин.

20:50

373 км.

7 ч. 44 мин.

Грязовец

21:09

2 мин.

21:11

392 км.

8 ч. 4 мин.

Вологда 1

21:57

26 мин.

22:23

432 км.

8 ч. 52 мин.

Сухона

22:52

2 мин.

22:54

462 км.

9 ч. 47 мин.

Семигородняя

23:21

1 мин.

23:22

501 км.

10 ч. 16 мин.

Харовская

23:34

2 мин.

23:36

516 км.

10 ч. 29 мин.

Вожега

00:19

2 мин.

00:21

574 км.

11 ч. 14 мин.

Явенга

00:36

1 мин.

00:37

589 км.

11 ч. 31 мин.

Ерцево

00:56

2 мин.

00:58

610 км.

11 ч. 51 мин.

Коноша 1

01:18

40 мин.

01:58

631 км.

12 ч. 13 мин.

Вересово

02:21

1 мин.

02:22

640 км.

13 ч. 16 мин.

Подюга

02:49

1 мин.

02:50

664 км.

13 ч. 44 мин.

Усть-Шоноша

03:24

1 мин.

03:25

690 км.

14 ч. 19 мин.

Верхняя Синега

03:52

1 мин.

03:53

714 км.

14 ч. 47 мин.

Вельск

04:13

10 мин.

04:23

731 км.

15 ч. 8 мин.

Кулой

04:46

6 мин.

04:52

753 км.

15 ч. 41 мин.

Костылево

05:30

4 мин.

05:34

793 км.

16 ч. 25 мин.

Илеза

06:07

3 мин.

06:10

829 км.

17 ч. 2 мин.

Лойга

06:45

1 мин.

06:46

867 км.

17 ч. 40 мин.

Кизема

06:58

4 мин.

07:02

879 км.

17 ч. 53 мин.

Ломоватка

07:37

1 мин.

07:38

915 км.

18 ч. 32 мин.

Удима

08:01

1 мин.

08:02

937 км.

18 ч. 56 мин.

Ядриха

08:38

2 мин.

08:40

969 км.

19 ч. 33 мин.

Котлас Южный

09:38

70 мин.

10:48

978 км.

20 ч. 33 мин.

Котлас-Узловой

11:03

1 мин.

11:04

983 км.

21 ч. 58 мин.

Сольвычегодск

11:22

2 мин.

11:24

995 км.

22 ч. 17 мин.

Низовка

11:42

4 мин.

11:46

1007 км.

22 ч. 37 мин.

Виледь

12:12

1 мин.

12:13

1030 км.

23 ч. 7 мин.

Урдома

13:04

3 мин.

13:07

1102 км.

23 ч. 59 мин.

Мадмас

13:50

3 мин.

13:53

1152 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Межег

14:08

3 мин.

14:11

1160 км.

1 д. 1 ч. 3 мин.

Микунь

14:44

28 мин.

15:12

1205 км.

1 д. 1 ч. 39 мин.

Княжпогост

16:20

15 мин.

16:35

1254 км.

1 д. 3 ч. 15 мин.

Тракт

17:02

1 мин.

17:03

1277 км.

1 д. 3 ч. 57 мин.

Весляна

17:21

1 мин.

17:22

1289 км.

1 д. 4 ч. 16 мин.

Синдор

17:47

5 мин.

17:52

1312 км.

1 д. 4 ч. 42 мин.

Иоссер

18:16

1 мин.

18:17

1331 км.

1 д. 5 ч. 11 мин.

Крепежная

18:29

1 мин.

18:30

1338 км.

1 д. 5 ч. 24 мин.

Чиньяворык

19:00

5 мин.

19:05

1367 км.

1 д. 5 ч. 55 мин.

Юкарка

19:18

1 мин.

19:19

1377 км.

1 д. 6 ч. 13 мин.

Тобысь

19:30

1 мин.

19:31

1386 км.

1 д. 6 ч. 25 мин.

Ярега

20:01

1 мин.

20:02

1417 км.

1 д. 6 ч. 56 мин.

Ухта

20:20

15 мин.

20:35

1432 км.

1 д. 7 ч. 15 мин.

Сосногорск

21:00

40 мин.

21:40

1441 км.

1 д. 7 ч. 55 мин.

Керки

22:13

1 мин.

22:14

1460 км.

1 д. 9 ч. 8 мин.

Вис

22:44

1 мин.

22:45

1485 км.

1 д. 9 ч. 39 мин.

Малая Пера

23:18

3 мин.

23:21

1519 км.

1 д. 10 ч. 13 мин.

Ираель

23:49

3 мин.

23:52

1549 км.

1 д. 10 ч. 44 мин.

Зеленоборск

00:07

2 мин.

00:09

1559 км.

1 д. 11 ч. 2 мин.

Рыбница

00:22

1 мин.

00:23

1569 км.

1 д. 11 ч. 17 мин.

Талый

00:37

1 мин.

00:38

1581 км.

1 д. 11 ч. 32 мин.

Каджером

00:51

1 мин.

00:52

1592 км.

1 д. 11 ч. 46 мин.

Чикшино

01:24

4 мин.

01:28

1627 км.

1 д. 12 ч. 19 мин.

Кожва 1

02:03

3 мин.

02:06

1662 км.

1 д. 12 ч. 58 мин.

Печора

02:24

47 мин.

03:11

1674 км.

1 д. 13 ч. 19 мин.

Сыня

04:00

1 мин.

04:01

1718 км.

1 д. 14 ч. 55 мин.

Янью

04:26

3 мин.

04:29

1738 км.

1 д. 15 ч. 21 мин.

Косью

04:58

1 мин.

04:59

1768 км.

1 д. 15 ч. 53 мин.

Кожым

05:32

1 мин.

05:33

1802 км.

1 д. 16 ч. 27 мин.

Инта 1

06:12

22 мин.

06:34

1842 км.

1 д. 17 ч. 7 мин.

Нюр

06:50

1 мин.

06:51

1853 км.

1 д. 17 ч. 45 мин.

Кочмес

07:12

1 мин.

07:13

1871 км.

1 д. 18 ч. 7 мин.

Ошпер

07:32

1 мин.

07:33

1887 км.

1 д. 18 ч. 27 мин.

Бугры-Полярные

07:59

1 мин.

08:00

1907 км.

1 д. 18 ч. 54 мин.

Уса

08:24

1 мин.

08:25

1924 км.

1 д. 19 ч. 19 мин.

Пост Абезь

08:33

3 мин.

08:36

1927 км.

1 д. 19 ч. 28 мин.

Марков

08:46

3 мин.

08:49

1933 км.

1 д. 19 ч. 41 мин.

Амшор

09:20

1 мин.

09:21

1956 км.

1 д. 20 ч. 15 мин.

Сивая Маска

09:34

2 мин.

09:36

1965 км.

1 д. 20 ч. 29 мин.

Сейда

10:47

3 мин.

10:50

2012 км.

1 д. 21 ч. 42 мин.

Чум

11:01

1 мин.

11:02

2018 км.

1 д. 21 ч. 56 мин.

Кыкшор

11:18

1 мин.

11:19

2028 км.

1 д. 22 ч. 13 мин.

Хановей

11:53

1 мин.

11:54

2047 км.

1 д. 22 ч. 48 мин.

Юнь-Яга

12:18

5 мин.

12:23

2062 км.

1 д. 23 ч. 13 мин.

Воркута

12:42

2073 км.

1 д. 23 ч. 37 мин.

Информация о поезде 376Я

Планируете поездку по маршруту Москва — Воркута? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 376Я. Этот поезд отправляется со станции Москва в 13:05 и прибывает на конечную станцию Воркута в 12:42. Вся дорога занимает 1 д. 23 ч. 37 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 6913 руб.
  • стоимость купейного места – 9699 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 376Я Москва - Воркута: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

82 станции

Самая длинная остановка:

70 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

6913 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 8

  1. Антон

    В этом поезде езжу на вахту в Воркуту. Мне нужен покой перед работой и я его в поезде получаю. Спокойно разместился, получил белье и спать. Обслуживание на хорошем уровне. Плохого не сккажу.

  2. Полина Агуреева

    Добрый день! Ездила этим поездом к родителям. Хотя вагон уже старенький, остались только приятные впечатления. Плацкарт в отличном состоянии. Места удобные, постель свежая, белье чистейшее. В вагоне было 2 туалета, оба работали исправно всю дорогу.

  3. Аля

    Плюсом этого поезда считаю людей, которые в нем работают. Проводницы замечательные. К ним нет ни капли претензий! Вообще молодцы! Минусы есть только в состоянии вагона. Ну неужели настолько сложно заменить обычные туалеты на БИО? Уже есть во многих поездах. Тут все по старинке.

  4. Мария Федоровна

    Дискомфорт доставила только толпа детей которые куда-то ехали. Всю дорогу эти детские вопли постоянно были. Ни минуты не давали мне расслабиться и нормально почилить. Где написаны нормы поведения в общественном транспорте?!?? Кто должен отвечать за них, если дети нарушают тишину??

  5. Мишель

    Вроде бы все прошло хорошо! На этот раз казусов не было. В прошлый раз когда ехала спорили двое мужчин. У них были билеты на одно и то же место. Не знаю как так получилось продать, но повезло что были свободные места и они расселись по ним.

  6. Леонид Гаврилов

    Поездка хорошая. Был только один недостаток – в том, что в поезде не было кондиционера и когда ехали обратно, то солнце пригрело и в вагоне стало очень жарко.

  7. Инна Федорчук

    Отзывчивый и хороший персонал. Проводница старалась. В вагоне было чисто. В туалете тоже более-менее. Бумага на месте. В вагоне не холодно.

  8. Анна

    Кто-нибудь ехал в этом поезде в сидячем вагоне? Какие места едут по направлению движения?

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
