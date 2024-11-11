Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 376Я Москва — Воркута
продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 376Я Москва — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
13:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
14:52
14:53
94 км.
1 ч. 47 мин.
Ростов
Ярославский
16:09
16:11
192 км.
3 ч. 4 мин.
Ярославль
Главный
16:55
17:35
246 км.
3 ч. 50 мин.
Данилов
18:42
19:16
311 км.
5 ч. 37 мин.
Пречистое
19:56
19:57
338 км.
6 ч. 51 мин.
Скалино
20:17
20:18
353 км.
7 ч. 12 мин.
Бакланка
20:49
20:50
373 км.
7 ч. 44 мин.
Грязовец
21:09
21:11
392 км.
8 ч. 4 мин.
Вологда 1
21:57
22:23
432 км.
8 ч. 52 мин.
Сухона
22:52
22:54
462 км.
9 ч. 47 мин.
Семигородняя
23:21
23:22
501 км.
10 ч. 16 мин.
Харовская
23:34
23:36
516 км.
10 ч. 29 мин.
Вожега
00:19
00:21
574 км.
11 ч. 14 мин.
Явенга
00:36
00:37
589 км.
11 ч. 31 мин.
Ерцево
00:56
00:58
610 км.
11 ч. 51 мин.
Коноша 1
01:18
01:58
631 км.
12 ч. 13 мин.
Вересово
02:21
02:22
640 км.
13 ч. 16 мин.
Подюга
02:49
02:50
664 км.
13 ч. 44 мин.
Усть-Шоноша
03:24
03:25
690 км.
14 ч. 19 мин.
Верхняя Синега
03:52
03:53
714 км.
14 ч. 47 мин.
Вельск
04:13
04:23
731 км.
15 ч. 8 мин.
Кулой
04:46
04:52
753 км.
15 ч. 41 мин.
Костылево
05:30
05:34
793 км.
16 ч. 25 мин.
Илеза
06:07
06:10
829 км.
17 ч. 2 мин.
Лойга
06:45
06:46
867 км.
17 ч. 40 мин.
Кизема
06:58
07:02
879 км.
17 ч. 53 мин.
Ломоватка
07:37
07:38
915 км.
18 ч. 32 мин.
Удима
08:01
08:02
937 км.
18 ч. 56 мин.
Ядриха
08:38
08:40
969 км.
19 ч. 33 мин.
Котлас Южный
09:38
10:48
978 км.
20 ч. 33 мин.
Котлас-Узловой
11:03
11:04
983 км.
21 ч. 58 мин.
Сольвычегодск
11:22
11:24
995 км.
22 ч. 17 мин.
Низовка
11:42
11:46
1007 км.
22 ч. 37 мин.
Виледь
12:12
12:13
1030 км.
23 ч. 7 мин.
Урдома
13:04
13:07
1102 км.
23 ч. 59 мин.
Мадмас
13:50
13:53
1152 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Межег
14:08
14:11
1160 км.
1 д. 1 ч. 3 мин.
Микунь
14:44
15:12
1205 км.
1 д. 1 ч. 39 мин.
Княжпогост
16:20
16:35
1254 км.
1 д. 3 ч. 15 мин.
Тракт
17:02
17:03
1277 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Весляна
17:21
17:22
1289 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Синдор
17:47
17:52
1312 км.
1 д. 4 ч. 42 мин.
Иоссер
18:16
18:17
1331 км.
1 д. 5 ч. 11 мин.
Крепежная
18:29
18:30
1338 км.
1 д. 5 ч. 24 мин.
Чиньяворык
19:00
19:05
1367 км.
1 д. 5 ч. 55 мин.
Юкарка
19:18
19:19
1377 км.
1 д. 6 ч. 13 мин.
Тобысь
19:30
19:31
1386 км.
1 д. 6 ч. 25 мин.
Ярега
20:01
20:02
1417 км.
1 д. 6 ч. 56 мин.
Ухта
20:20
20:35
1432 км.
1 д. 7 ч. 15 мин.
Сосногорск
21:00
21:40
1441 км.
1 д. 7 ч. 55 мин.
Керки
22:13
22:14
1460 км.
1 д. 9 ч. 8 мин.
Вис
22:44
22:45
1485 км.
1 д. 9 ч. 39 мин.
Малая Пера
23:18
23:21
1519 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Ираель
23:49
23:52
1549 км.
1 д. 10 ч. 44 мин.
Зеленоборск
00:07
00:09
1559 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Рыбница
00:22
00:23
1569 км.
1 д. 11 ч. 17 мин.
Талый
00:37
00:38
1581 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Каджером
00:51
00:52
1592 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Чикшино
01:24
01:28
1627 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Кожва 1
02:03
02:06
1662 км.
1 д. 12 ч. 58 мин.
Печора
02:24
03:11
1674 км.
1 д. 13 ч. 19 мин.
Сыня
04:00
04:01
1718 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Янью
04:26
04:29
1738 км.
1 д. 15 ч. 21 мин.
Косью
04:58
04:59
1768 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Кожым
05:32
05:33
1802 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
Инта 1
06:12
06:34
1842 км.
1 д. 17 ч. 7 мин.
Нюр
06:50
06:51
1853 км.
1 д. 17 ч. 45 мин.
Кочмес
07:12
07:13
1871 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
Ошпер
07:32
07:33
1887 км.
1 д. 18 ч. 27 мин.
Бугры-Полярные
07:59
08:00
1907 км.
1 д. 18 ч. 54 мин.
Уса
08:24
08:25
1924 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Пост Абезь
08:33
08:36
1927 км.
1 д. 19 ч. 28 мин.
Марков
08:46
08:49
1933 км.
1 д. 19 ч. 41 мин.
Амшор
09:20
09:21
1956 км.
1 д. 20 ч. 15 мин.
Сивая Маска
09:34
09:36
1965 км.
1 д. 20 ч. 29 мин.
Сейда
10:47
10:50
2012 км.
1 д. 21 ч. 42 мин.
Чум
11:01
11:02
2018 км.
1 д. 21 ч. 56 мин.
Кыкшор
11:18
11:19
2028 км.
1 д. 22 ч. 13 мин.
Хановей
11:53
11:54
2047 км.
1 д. 22 ч. 48 мин.
Юнь-Яга
12:18
12:23
2062 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Воркута
12:42
2073 км.
1 д. 23 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 8
В этом поезде езжу на вахту в Воркуту. Мне нужен покой перед работой и я его в поезде получаю. Спокойно разместился, получил белье и спать. Обслуживание на хорошем уровне. Плохого не сккажу.
Добрый день! Ездила этим поездом к родителям. Хотя вагон уже старенький, остались только приятные впечатления. Плацкарт в отличном состоянии. Места удобные, постель свежая, белье чистейшее. В вагоне было 2 туалета, оба работали исправно всю дорогу.
Плюсом этого поезда считаю людей, которые в нем работают. Проводницы замечательные. К ним нет ни капли претензий! Вообще молодцы! Минусы есть только в состоянии вагона. Ну неужели настолько сложно заменить обычные туалеты на БИО? Уже есть во многих поездах. Тут все по старинке.
Дискомфорт доставила только толпа детей которые куда-то ехали. Всю дорогу эти детские вопли постоянно были. Ни минуты не давали мне расслабиться и нормально почилить. Где написаны нормы поведения в общественном транспорте?!?? Кто должен отвечать за них, если дети нарушают тишину??
Вроде бы все прошло хорошо! На этот раз казусов не было. В прошлый раз когда ехала спорили двое мужчин. У них были билеты на одно и то же место. Не знаю как так получилось продать, но повезло что были свободные места и они расселись по ним.
Поездка хорошая. Был только один недостаток – в том, что в поезде не было кондиционера и когда ехали обратно, то солнце пригрело и в вагоне стало очень жарко.
Отзывчивый и хороший персонал. Проводница старалась. В вагоне было чисто. В туалете тоже более-менее. Бумага на месте. В вагоне не холодно.
Кто-нибудь ехал в этом поезде в сидячем вагоне? Какие места едут по направлению движения?