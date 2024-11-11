Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 031Г Киров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
20:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лянгасово
20:49
20:51
13 км.
0 ч. 19 мин.
Оричи
21:25
21:27
39 км.
0 ч. 55 мин.
Марадыковский
21:55
21:57
65 км.
1 ч. 25 мин.
Котельнич 1
22:18
22:21
82 км.
1 ч. 48 мин.
Шахунья
23:56
23:59
206 км.
3 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
02:54
03:06
426 км.
6 ч. 24 мин.
Вязники
04:25
04:26
536 км.
7 ч. 55 мин.
Ковров 1
05:04
05:05
592 км.
8 ч. 34 мин.
Владимир
05:53
06:21
652 км.
9 ч. 23 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:27
828 км.
12 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всего 13 часов и ты в Москве. Нравится, что поезд практически не стоит на станциях, как это делают многие другие составы по 20-30 минут. Этот 1-2 минуты и поехал. Очень нравится время прибытия.
Не могу не выразить своего негодования по поводу вагона ТКС. Как, вот скажите КАК МОЖНО БЫЛО ПОСТАВИТЬ ТОЛЬКО 1 РОЗЕТКУ на купе, когда сейчас у каждого второго телефон, пауэрбанк и через одного ноутбук. Нам с собой что удлиннители возить чтоли? Дикий ужас и каменный век.
Спасибо, поездка прошла хорошо и доехали вовремя.
Проводники доброжелательные и отзывчивые, в вагоне было очень чисто, как дома. Рекомендую этот поезд для длительных поездок
Часто езжу в Москву к родственникам и иногда езжу на этом поезде. Хочу сказать, что новые вагоны намного удобнее, чем старые. Это сугубо мое мнение, так как мужу они не понравились. С туалетом порядок, бумага всегда на месте и сходить не противно.