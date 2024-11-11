Маршрут следования и продажа билетов
14
Маршрут следования поезда 063Й Самара — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
23:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сызрань 1
01:21
01:23
109 км.
1 ч. 48 мин.
Кузоватово
02:23
02:25
176 км.
2 ч. 50 мин.
Инза
03:42
03:44
270 км.
4 ч. 9 мин.
Саранск
05:15
05:45
354 км.
5 ч. 42 мин.
Красный Узел
06:15
06:16
380 км.
6 ч. 42 мин.
Арзамас 1
08:32
09:02
528 км.
8 ч. 59 мин.
Нижний Новгород
Стригино
10:37
10:42
618 км.
11 ч. 4 мин.
Дзержинск
11:03
11:05
639 км.
11 ч. 30 мин.
Ковров 1
12:15
12:17
772 км.
12 ч. 42 мин.
Владимир
12:49
12:52
832 км.
13 ч. 16 мин.
Москва
Восточный Вокзал
14:42
14:54
1008 км.
15 ч. 9 мин.
Чудово-Московское
20:01
20:02
1525 км.
20 ч. 28 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:10
1641 км.
21 ч. 37 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 10
Хороший поезд, нареканий никаких нет. Вежливые проводники. Ухоженный вагон. Ставлю 5
Обычный поезд, довольно комфортный. Была приятно удивлена отношением проводников к пассажирам. Очень теплое и приветливое. Я давно ездила на поездах, поэтому у меня в памяти остались только недовольные лица проводниц и постоянное их бубубубубу… А тут – все как нужно. Спасибо.
спасибо запоездку мне все понравилось буду ездить еще.
Комфортный поезд с приятным персоналом. Мне все очень понравилось.
Расскажу свою историю поездки. Ехаала на этом поезде с дочкой, нам очень понравилась как и сама поездка, таки и пассажиры. Очень хотелось показать ребенку, что такое дальние поездки и я показала. Дочка была счастлива! Хочу выразить благодарность всем работникам РЖД.
Нормальный поезд, приехал по расписанию.
Еду с двумя детьми в плацкарте, 11 вагон. Опаздываем на 3 часа, причина задержки не понятна. В вагоне чисто, приятная, доброжелательная проводница.
Еду в первые.. Очень все понравилось. Чистота и вежливость персонала ,приятно радуют.
Белье ужасное, воняет. Матрасы жесткие, спать невозможно. Худшие условия для переезда.
