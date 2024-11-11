Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 206Я Москва — Киров.
Маршрут следования поезда 206Я Москва — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
02:38
03:04
176 км.
2 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:48
06:00
395 км.
5 ч. 53 мин.
Киров
Пассажирский
12:09
818 км.
12 ч. 14 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
вагон просто отвратительный. Древний и гремучий. В поезде нет интернета и вообще даже нормальных розеток На весь корридор только 3 розетки и то из них 1 не работала.
Туалет по дороге сломался, рядом со вторым образовалась очередь из желающих. Постоянно гремело что-то при раскачивании поезда в стенке и дейсоввало на нервы. Поездкой осталась не довольна.
Очень понравились специальные боковые откидные полочки, который сделаны чтобы ты не свалился с верхней полки. Ехали с женой и дочкой, дочка очень хотела ехать наверху, поэтому эти полки были как раз. Все понравилось. Однако поезд стоило бы обновить.
Цена полностью соответствует тому, что вы по итогу получаете. Поезд не дорогой, старый но еще походит.
Я не в первый раз езжу на этом поезде. Даже не в первый год. И то что я могу видеть на протяжении этих лет это улучшение сервиса.