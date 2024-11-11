Маршрут следования поезда 255Й Нижний Новгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
22:03
22:29
219 км.
3 ч. 43 мин.
Москва
Курский Вокзал
00:45
00:57
395 км.
6 ч. 25 мин.
Тверь
02:44
02:46
557 км.
8 ч. 24 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
12:21
1028 км.
18 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Хороший поезд. Вагоны отапливаются зимой очень хорошо, даже жарко было. Проводница тоже приятная девушка. Попросила принести чай – принесла через 10 минут.
Поезд старый уже, пора его списывать на металлолом. Билет не дорогой, поэтому этот поезд и выбрать. Но вообще по факту – нужно делать уже капитальный ремонт.
Женщина с детьми в вагоне мешала всю поездку. Дети постоянно бегали и плохо себя вели, орали и дрались всю дорогу. Почему нельзя изолировать подобных дам в отдельные «детские» вагоны, где бы они там уже бесились сколько хотят? Почему другие пассажиры должны страдать из-за третьих лиц?! !!!!
Спасибо за поездку у нас была хорошая проводница женщина уже в возрасте. Я осталась довольная поездкой буду рекомандовать этот поезд
Не работали розетки в купе. Печально, но факт. Вообще не понимаю, за что я деньги плачу!? Я плачу за то, чтобы ехать с комфортом. И во всех нормальных поездах есть розетки и они работают! Но не в этом! Замечательно просто, не сделал по дороге проект, который должна была сделать по работе.