23:45
6 ч. 50 мин.
06:35
Маршрут следования поезда 035Й Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
00:14
00:18
32 км.
0 ч. 29 мин.
Ильино
00:42
00:44
65 км.
0 ч. 57 мин.
Вязники
01:23
01:25
111 км.
1 ч. 38 мин.
Ковров 1
02:04
02:10
167 км.
2 ч. 19 мин.
Владимир
02:58
03:26
227 км.
3 ч. 13 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:35
403 км.
6 ч. 50 мин.
