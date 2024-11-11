Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 008Е Москва — Пермь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пермь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
19:37
20:26
176 км.
2 ч. 47 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:10
23:22
395 км.
6 ч. 20 мин.
Шахунья
02:24
02:26
615 км.
9 ч. 34 мин.
Котельнич 1
04:02
04:04
739 км.
11 ч. 12 мин.
Киров
Пассажирский
05:22
05:52
820 км.
12 ч. 32 мин.
Глазов
08:36
08:38
1002 км.
15 ч. 46 мин.
Балезино
09:11
09:37
1028 км.
16 ч. 21 мин.
Пермь 2
13:28
1215 км.
20 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отмечу общую чистоту поезда, а также несомненным плюсом является то, что вагоны поезда новые. Стоимость билетов небольшая, в Пермь на нем езжу часто. В общем – рекомендую
Несомненным плюсом является стоимость поезда. По сравнению с другими (если брать соотношение цены и комфорта) – это лучший поезд. Ездили на нем 2 раза – не пожалели. Вагоны не очень старые, не воняют и не разваливаются. Поезд едет довольно быстро.
Хочу оставить свой отзыв, так как ехала на этом поезде 10.08.2021 в Пермь. Поездка очень понравилась, поезд едет быстро, внутри чистота и комфорт. Было не жарко (включили охлаждение) и приятно передвигаться по России. Я на поезде до этого ездила лет 10 назад и была приятно удивлена!)))
По работе приходится часто на нем ездить, хороший поезд, цена не кусается.
ОЧЕНЬ рекомендую этот поезд, если выбираете между альтернативами. Быстро, удобно, приятно ехать, биотуалеты не воняют на весь вагон, система отопления работает хорошо. Одним словом – 10 из 10