Маршрут следования и продажа билетов
23:10
8 ч. 0 мин.
07:10
7
Маршрут следования поезда 035Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
23:39
23:42
32 км.
0 ч. 29 мин.
Ильино
00:06
00:09
65 км.
0 ч. 56 мин.
Вязники
01:34
01:36
111 км.
2 ч. 24 мин.
Ковров 1
02:21
02:25
167 км.
3 ч. 11 мин.
Владимир
03:26
03:54
227 км.
4 ч. 16 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
07:10
403 км.
8 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Все прошло отлично! Проводник приветливая и приятная женщина, в вагоне чисто как и в туалете. Думала, что замерзну, но ошиблась. В вагоне было даже немногожарковато. Мне все понравилось.
Ехала из Нижнего в конце августе 2021 – хороший поезд, никаких претензий нет. Очень квалифицированные проводницы, сразу видно, что не первый год ездят на поездах. Кипяток был кипятком, а не просто теплой водицей. Спаисбо за поездку.
По долгу службы нужно периодически ездить из Нижнего Новгорода в Москву и обратно. Замечу только положительные моменты в поезде так как ничего отрицательного найти не могу. Приятные женщины проводники и чистота в поезде.
Не понравились матрасы, которые были. На мой взгляд их уже пора выбрасывать на мусорку и выдавать новые. В остальном же поездка прошла нормально.
Ставлю плюс – все прошло хорошо
Ехала с мужем и ребенком на этом поезде и могу отметить, что поездка прошла очень хорошо. Проводница была очень вежливая и отзывчивая женщина, мы даже поговорили с ней по душам минут 20 между станциями. Спасибо большое за комфортное путешествие.