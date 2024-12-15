Маршрут следования и продажа билетов
18:00
4 ч. 51 мин.
22:51
6
Маршрут следования поезда 744А Нижний Новгород — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урень
19:55
19:56
169 км.
1 ч. 55 мин.
Шахунья
20:32
20:34
223 км.
2 ч. 32 мин.
Пижма
20:57
20:58
258 км.
2 ч. 57 мин.
Котельнич 1
21:50
21:52
346 км.
3 ч. 50 мин.
Киров
Пассажирский
22:51
427 км.
4 ч. 51 мин.
