19:14
1 д. 14 ч. 44 мин.
32
Маршрут следования поезда 037Г Нижний Новгород — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
19:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
19:43
19:47
32 км.
0 ч. 29 мин.
Ильино
20:16
20:18
65 км.
1 ч. 2 мин.
Вязники
20:54
20:56
111 км.
1 ч. 40 мин.
Ковров 1
21:29
21:31
167 км.
2 ч. 15 мин.
Владимир
22:28
22:56
227 км.
3 ч. 14 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:00
01:48
403 км.
5 ч. 46 мин.
Рязань 2
04:15
04:20
584 км.
9 ч. 1 мин.
Богоявленск
06:08
06:10
742 км.
10 ч. 54 мин.
Мичуринск
Уральский
06:50
07:31
783 км.
11 ч. 36 мин.
Грязи
Воронежские
08:31
08:34
841 км.
13 ч. 17 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:35
10:40
946 км.
15 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
11:50
11:56
1021 км.
16 ч. 36 мин.
Евдаково
12:35
12:37
1051 км.
17 ч. 21 мин.
Россошь
14:08
14:43
1110 км.
18 ч. 54 мин.
Миллерово
17:18
17:20
1261 км.
22 ч. 4 мин.
Каменская
18:16
18:18
1327 км.
23 ч. 2 мин.
Шахтная
20:21
20:23
1394 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Новочеркасск
21:16
21:18
1430 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Ростов
Главный
22:19
22:41
1468 км.
1 д. 3 ч. 5 мин.
Староминская-Тимашевск
00:08
00:10
1559 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Каневская
00:49
00:51
1606 км.
1 д. 5 ч. 35 мин.
Брюховецкая
01:20
01:22
1638 км.
1 д. 6 ч. 6 мин.
Краснодар 1
02:43
03:00
1724 км.
1 д. 7 ч. 29 мин.
Горячий Ключ
04:16
04:55
1766 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Туапсе
06:23
06:30
1827 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Лазаревская
07:21
07:26
1854 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Лоо
08:19
08:22
1886 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Сочи
08:45
09:00
1902 км.
1 д. 13 ч. 31 мин.
Хоста
09:19
09:21
1915 км.
1 д. 14 ч. 5 мин.
Адлер
09:32
09:44
1923 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Имеретинский Курорт
09:58
1929 км.
1 д. 14 ч. 44 мин.
