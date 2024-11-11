Маршрут следования и продажа билетов
17:45
7 ч. 51 мин.
09:56
54
Маршрут следования поезда 337Ж Санкт-Петербург — Самара на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Самара с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
20:30
20:33
160 км.
2 ч. 45 мин.
Окуловка
21:44
21:45
241 км.
3 ч. 59 мин.
Бологое-Московское
23:07
23:47
311 км.
5 ч. 22 мин.
Удомля
00:43
00:48
366 км.
6 ч. 58 мин.
Максатиха
01:44
01:46
417 км.
7 ч. 59 мин.
Бежецк
02:41
02:45
466 км.
8 ч. 56 мин.
Сонково
03:11
03:29
493 км.
9 ч. 26 мин.
Пищалкино
03:47
03:49
505 км.
10 ч. 2 мин.
Родионово
04:07
04:23
520 км.
10 ч. 22 мин.
Некоуз
04:51
04:53
547 км.
11 ч. 6 мин.
Шестихино
05:05
05:06
558 км.
11 ч. 20 мин.
Волга
05:17
05:19
568 км.
11 ч. 32 мин.
Рыбинск
Пассажирский
05:53
06:11
595 км.
12 ч. 8 мин.
Ярославль
Главный
08:02
08:39
670 км.
14 ч. 17 мин.
Бурмакино
09:20
09:21
705 км.
15 ч. 35 мин.
Нерехта
09:40
09:43
719 км.
15 ч. 55 мин.
Фурманов
10:33
10:35
760 км.
16 ч. 48 мин.
Ермолино
10:54
10:56
778 км.
17 ч. 9 мин.
Иваново
11:21
11:51
796 км.
17 ч. 36 мин.
Шуя
12:26
12:30
825 км.
18 ч. 41 мин.
Савино
12:56
12:58
855 км.
19 ч. 11 мин.
Ковров 1
13:36
14:09
880 км.
19 ч. 51 мин.
Вязники
14:46
14:48
936 км.
21 ч. 1 мин.
Ильино
15:25
15:27
982 км.
21 ч. 40 мин.
Дзержинск
15:49
15:51
1015 км.
22 ч. 4 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:18
17:03
1047 км.
22 ч. 33 мин.
Арзамас 1
18:42
19:10
1149 км.
1 д. 0 ч. 57 мин.
Шатки
19:51
19:53
1180 км.
1 д. 2 ч. 6 мин.
Лукоянов
20:26
20:28
1208 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Ужовка
21:22
21:24
1247 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Оброчное
21:57
21:59
1276 км.
1 д. 4 ч. 12 мин.
Красный Узел
22:30
23:00
1304 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Саранск
23:33
23:44
1330 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Рузаевка
00:21
00:53
1352 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Сура
01:56
01:58
1407 км.
1 д. 8 ч. 11 мин.
Ночка
02:19
02:21
1430 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Инза
02:39
02:41
1446 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Барыш
03:35
03:37
1500 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Кузоватово
04:17
04:19
1540 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Сызрань 1
05:30
05:50
1607 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Безенчук
06:47
06:49
1673 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Чапаевск
07:20
07:22
1691 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Новокуйбышевская
07:43
07:45
1711 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Самара
08:10
1727 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
При такой космической стоимости за билет, хотелось бы в вагоне видеть КАК МИНИМУМ биотуалет и холодильник. Не говоря уже о том, что вонь из туалета не должна была распространяться по всему вагону. Трэш а не поезд.
Благодарю. Поездка прошла отлично. Поезд приехал вовремя. По ходу поездки не возникало никаких вопросов. Проводницы приветливые. Вагон чистый и аккуратный.
Ехала с мамой. Нам все понравилось. В купе одна розетка не работала. Пользовались второй. Постельное белье было не первой свежести. Однако без дыр и пятен Матрас тоже нормальный.
Каждую стоянку курильщики туда сюда бегали просто табуном. Невозможно было расслабиться от этого топота. Из окна дуло сильно, особенно ночью. Не доволен поездкой. Поезд очень печальный.
Кондиционера не было вообще, в купе не было розеток, в туалете из крана напор был еле еле всё текло. Я не знаю вообще но это не тот уровень поезда который хотелось бы видеть за эти деньги.