Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 733Г Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:55
4 ч. 15 мин.
22:10
8
Маршрут следования поезда 733Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
18:17
18:19
32 км.
0 ч. 22 мин.
Гороховец
18:44
18:46
72 км.
0 ч. 49 мин.
Вязники
19:12
19:14
112 км.
1 ч. 17 мин.
Ковров 1
19:41
19:43
168 км.
1 ч. 46 мин.
Владимир
20:14
20:16
228 км.
2 ч. 19 мин.
Орехово-Зуево
21:03
21:04
325 км.
3 ч. 8 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:10
407 км.
4 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд едет быстро но пол дороги воняло туалетом. Невыносимо отвратительный запах. Не хотела бы повторить.
Ехал на 116 месте в 8 вагоне в этом поезде. Кресло не особо удобное. Поезд едет довольно быстро. Поэтому его и выбрал. Нет никаких подставок или подлокотников, куда можно было бы поставить бутылку.
Ехала с сыном. В вагоне душно. Туалет один по дороге сломался. Во второй стояла очередь. Проводник постоянно туда сюда бегал невозможно было остановить и спросить.
Отличный поезд! Быстро. Никаких тебе пропок и всего остального. После того как его пустили я про машину забыл. Очень доволен поездкой. Еще многое зависит от самого вагона.
Эти несколько часов езды прошли незаметно для меня. Поезд очень комфортный и удобный. Ехать одно удовольствие. Спасибо большое проводникам и обслуживающему персоналу за хорошо выполненную ими работу.