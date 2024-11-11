15:26
23 ч. 59 мин.
15:25
15
Маршрут следования поезда 253В Санкт-Петербург — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
19:48
20:00
310 км.
4 ч. 22 мин.
Тверь
22:33
22:35
470 км.
7 ч. 7 мин.
Москва
Курский Вокзал
01:51
02:10
632 км.
10 ч. 25 мин.
Владимир
04:18
04:44
808 км.
12 ч. 52 мин.
Ковров 1
05:28
05:30
868 км.
14 ч. 2 мин.
Вязники
06:10
06:12
924 км.
14 ч. 44 мин.
Ильино
06:56
06:58
970 км.
15 ч. 30 мин.
Дзержинск
07:32
07:34
1003 км.
16 ч. 6 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:18
08:30
1035 км.
16 ч. 52 мин.
Шахунья
11:43
11:45
1255 км.
20 ч. 17 мин.
Котельнич 1
13:30
13:32
1379 км.
22 ч. 4 мин.
Марадыковский
13:50
13:52
1396 км.
22 ч. 24 мин.
Оричи
14:18
14:20
1422 км.
22 ч. 52 мин.
Киров
Пассажирский
15:25
1461 км.
23 ч. 59 мин.
