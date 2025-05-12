16:25
5 ч. 34 мин.
21:59
7
Маршрут следования поезда 815Э Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
16:47
16:49
32 км.
0 ч. 22 мин.
Вязники
17:54
17:56
111 км.
1 ч. 29 мин.
Ковров 1
18:59
19:11
167 км.
2 ч. 34 мин.
Владимир
20:05
20:07
227 км.
3 ч. 40 мин.
Орехово-Зуево
20:53
20:55
324 км.
4 ч. 28 мин.
Москва
Восточный Вокзал
21:59
406 км.
5 ч. 34 мин.
