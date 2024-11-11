Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 218Ч Москва — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:21
00:47
176 км.
3 ч. 1 мин.
Ковров 1
01:34
01:36
236 км.
4 ч. 14 мин.
Дзержинск
03:09
03:11
369 км.
5 ч. 49 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:42
03:54
401 км.
6 ч. 22 мин.
Шахунья
06:51
06:53
621 км.
9 ч. 31 мин.
Котельнич 1
08:26
08:27
745 км.
11 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
10:23
826 км.
13 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо за приятную поездку. Поезд отправляется и приходит без задержек. Внутри вагона все чисто, видно было что проводницы следят за чистотой. Начальник поезда даже один раз проходил и узнавал все ли в порядке.
отличный состав и проводницы. я всем доволен и не даже дополнений. как раз то чуство когда поездка была кажется идеальной, по крайней мере для меня была идеальной.
Добрый день. Ехала на этом поезде в сентябре 2020. Стоит сказать, что мне попался вагон старого образца. Но не смотря на это, внутри было тепло и комфортно. Отопление еще не включали, но ночью уже было холодно. Я боялась, когда садилась, что ночью будет очень холодно. Но все было отлично.
В туалете на протяжении всей дороги были все принадлежности. На верхних полках была немного пыльца, но в целом вагон вполне чистый и убранный. Поэтому не будем придираться к мелочам.
Не работали розетки, не получилось подзарядить телефон. Хорошо что сосед поделился пауэрбанком, доехал и смог позвонить, так как меня встречали и поезд немного задержали. Очень сильная недоработка! Розетки должны обязательно работать!