Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 275Э Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
07:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
08:00
08:02
34 км.
0 ч. 52 мин.
Канаш
09:25
09:27
111 км.
2 ч. 17 мин.
Нижний Новгород
Стригино
14:46
14:50
353 км.
7 ч. 38 мин.
Дзержинск
15:38
15:40
374 км.
8 ч. 30 мин.
Ильино
16:02
16:04
407 км.
8 ч. 54 мин.
Гороховец
16:13
16:27
417 км.
9 ч. 5 мин.
Ковров 1
17:48
17:50
513 км.
10 ч. 40 мин.
Владимир
18:33
19:00
573 км.
11 ч. 25 мин.
Москва
Восточный Вокзал
22:12
749 км.
15 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Москва Распечатать расписание поезда