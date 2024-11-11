Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 255Э Чебоксары — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
19:40
1 д. 3 ч. 17 мин.
22:57
14
Маршрут следования поезда 255Э Чебоксары — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
21:44
22:24
68 км.
2 ч. 4 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:16
05:10
305 км.
8 ч. 36 мин.
Дзержинск
05:45
05:47
337 км.
10 ч. 5 мин.
Ильино
06:22
06:24
370 км.
10 ч. 42 мин.
Ковров 1
08:28
08:30
470 км.
12 ч. 48 мин.
Владимир
09:59
10:24
530 км.
14 ч. 19 мин.
Москва
Курский Вокзал
13:35
13:55
706 км.
17 ч. 55 мин.
Москва Товарная
14:08
14:16
711 км.
18 ч. 28 мин.
Тверь
17:03
17:05
867 км.
21 ч. 23 мин.
Спирово
17:57
17:58
951 км.
22 ч. 17 мин.
Бологое-Московское
18:48
19:00
1026 км.
23 ч. 8 мин.
Окуловка
20:23
20:24
1096 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:57
1336 км.
1 д. 3 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень удобный поезд. Сел и без остановок добрался до места назначения.
Поезд просто шикарный. Повезло ехать одному в купе. Никто не мешал спать. Никто не храпел под боком. Поездкой доволен.
Спасибо за отличный поезд. Не понравилось только то, что в туалете закончилась бумага и проводницу было не найти, потому что она где-то ходила постоянно. Но потом выловили, сказали и бумага появилась.
Ночью было прохладно, осень а отопление почему-то не включали. В остальном претензий нет.
Один из самых быстрых поездов, на которых вы можете быстро добраться до столицы. Очень его люблю. Стоимость тоже очень хорошая.
Большая часть пути проходит ночью. То что нужно. Лег спать, а когда проснулся уже больше половины пути проехали.