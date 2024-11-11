Маршрут следования поезда 232Я Москва — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:18
00:44
176 км.
2 ч. 53 мин.
Ковров 1
01:26
01:28
236 км.
4 ч. 1 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:34
03:49
398 км.
6 ч. 9 мин.
Урень
06:04
06:06
567 км.
8 ч. 39 мин.
Шахунья
06:49
06:51
621 км.
9 ч. 24 мин.
Котельнич 1
08:38
08:40
745 км.
11 ч. 13 мин.
Киров
Пассажирский
10:00
826 км.
12 ч. 35 мин.
