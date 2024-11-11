09:57
1 д. 4 ч. 48 мин.
14:45
Маршрут следования поезда 253Г Казань — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
09:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
11:11
11:13
34 км.
1 ч. 14 мин.
Канаш
12:46
12:49
111 км.
2 ч. 49 мин.
Нижний Новгород
Стригино
19:54
19:59
353 км.
9 ч. 57 мин.
Дзержинск
20:24
20:40
374 км.
10 ч. 27 мин.
Ковров 1
23:03
23:07
507 км.
13 ч. 6 мин.
Владимир
00:14
00:41
567 км.
14 ч. 17 мин.
Москва
Восточный Вокзал
03:51
04:06
743 км.
17 ч. 54 мин.
Вышний Волочек
09:23
09:24
1021 км.
23 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
09:55
10:22
1064 км.
23 ч. 58 мин.
Окуловка
11:10
11:11
1134 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Чудово-Московское
12:22
12:23
1259 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
14:45
1375 км.
1 д. 4 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала в первом вагоне. Что могу сказать?! Весь вагон сплошное дырявое корыто из которого свищет ветер со всех щелей. Все скрипит и трясется, думала развалимся по дороге. Жесть полная. А стоит как красная стрела. Чтобы еще раз я на таком поехала куда-то, лучше на машине или самолете.
Мониторы которые стоят в купе – не работали совсем. Все сиденья были в грязных пятнах. Постельное белье выдали не первой свежести, матрасы какие-то советские. Сервис никакой. Жуть и страх.
Механизм моего койка-места был сломан и заедал. Сначала не открывался, потом не закрывался. Я сделал замечание проводнику. Тот сказал – все починим. Итог – никто ничего не чинил. Ко всему остальному отношение примерно такое же.
В вагоне работал только один туалет. Второй был закрыт. Потом к нам еще из соседнего вагона начали приходить пассажиры, потому что у них там вообще оба сломались под конец дороги. В туалете жуткая грязь и антисанитария.
Билеты стоят просто космос!!! Одни из самых дорогих поездов в этом направлении. А обслуживание просто нулевое нафиг! Как будто я бич, который решил проехаться автостопом и не платил.