Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 729Г Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:40
4 ч. 8 мин.
13:48
10
Маршрут следования поезда 729Г Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
10:02
10:04
32 км.
0 ч. 22 мин.
Гороховец
10:29
10:31
72 км.
0 ч. 49 мин.
Вязники
10:57
10:59
112 км.
1 ч. 17 мин.
Ковров 1
11:26
11:28
168 км.
1 ч. 46 мин.
Владимир
11:59
12:01
228 км.
2 ч. 19 мин.
Орехово-Зуево
12:48
12:49
325 км.
3 ч. 8 мин.
Павловский Посад
13:01
13:02
343 км.
3 ч. 21 мин.
Железнодорожная
13:25
13:27
384 км.
3 ч. 45 мин.
Москва
Курский Вокзал
13:48
405 км.
4 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если выбираете ехать на авто или на этом поезде, то лучше выберите поезд. Не пожалеете однозначно. Мы именно так пересели на него. Только билеты лучше всего заранее покупать, потому что не всегда бывают свободные места.
Кресла какие-то неестественно наклоненные. Неудобно было на них сидеть. Поезд едет очень быстро. Это его основное преимущество. Вагоновожатые приятные и общительные.
В вагоне не очень приятно пахло какой-то сыростью и грязными носками вперемешку. Несколько раз ездила на этом поезде и было все нормально. Но вот именно в этот раз запах был ужаснейший!!!!
В вагоне периодически воняло туалетом. Также хотелось бы чтобы все таки придумали какие-нибудь столики чтобы можно было хотя бы еду разложить.
Когда ехала тележка с чаем и кофе на ней висел пакет для мусора с кучей мусора. И все это было на уровне лица, когда она проезжала. А из пакета очень так не слабо капал кофе прямо на проход. Отвратительное зрелище.