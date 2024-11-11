Маршрут следования поезда 208М Москва — Пермь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Пермь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
01:33
01:59
176 км.
2 ч. 43 мин.
Ковров 1
02:41
02:43
236 км.
3 ч. 51 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:48
05:00
398 км.
5 ч. 58 мин.
Шахунья
08:13
08:15
618 км.
9 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
11:33
11:48
822 км.
12 ч. 43 мин.
Зуевка
13:18
13:19
910 км.
14 ч. 28 мин.
Глазов
15:39
15:41
1004 км.
16 ч. 49 мин.
Балезино
16:09
16:35
1030 км.
17 ч. 19 мин.
Верещагино
19:50
20:18
1127 км.
21 ч. 0 мин.
Пермь 2
22:01
1217 км.
23 ч. 11 мин.
