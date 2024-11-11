Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 295Й Чебоксары — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 295Й Чебоксары — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
04:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
06:33
07:10
68 км.
2 ч. 33 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
15:18
16:10
305 км.
11 ч. 18 мин.
Дзержинск
16:45
16:47
337 км.
12 ч. 45 мин.
Ильино
17:16
17:18
370 км.
13 ч. 16 мин.
Вязники
18:13
18:15
416 км.
14 ч. 13 мин.
Ковров 1
19:19
19:21
472 км.
15 ч. 19 мин.
Владимир
20:03
20:37
532 км.
16 ч. 3 мин.
Москва
Курский Вокзал
01:00
01:48
708 км.
21 ч. 0 мин.
Тверь
03:42
03:44
870 км.
23 ч. 42 мин.
Бологое-Московское
05:20
05:32
1030 км.
1 д. 1 ч. 20 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
10:35
1340 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд чистый и уютный. Ехать было комфортно. Спасибо большое проводнице, которая быстро и четко решала любые вопросы, возникающие в ходе поездки.
Постоянно езжу на этом поезде. Еще ни разу не было такого, чтобы было все очень плохо. Иногда случаются неприятности, вроде того что закроется туалет или кондиционер сломается. Но это бывает крайне редко.
Поезд вполне приличный. Ехать было одно удовольствие. Даже не смотря на то что не было биотуалета в вагоне. Также хочу заметить что не везде механизм завешивания шторок работает исправно.
В вагоне было ночью настолько холодно, что я надела на себя свитер и теплые носки. По большей части потому что слабо работало отопление и немного поддувало из окон.
Благодарю за поездку. Все прошло замечательно. Поездкой я осталась довольна как и муж.