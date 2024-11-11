Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 251Г Киров — Москва.
Маршрут следования поезда 251Г Киров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
21:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лянгасово
22:08
22:09
13 км.
0 ч. 19 мин.
Оричи
22:35
22:37
39 км.
0 ч. 46 мин.
Котельнич 1
23:18
23:20
81 км.
1 ч. 29 мин.
Шахунья
01:12
01:16
205 км.
3 ч. 23 мин.
Урень
02:17
02:19
259 км.
4 ч. 28 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:30
05:48
428 км.
7 ч. 41 мин.
Вязники
07:58
08:00
538 км.
10 ч. 9 мин.
Ковров 1
08:48
08:50
594 км.
10 ч. 59 мин.
Владимир
09:57
10:23
654 км.
12 ч. 8 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
13:13
830 км.
15 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вот настоящая ржака – паспорт вообще не смотрели – люди все сели, вагон набился и погнали!!!!))))) Минус в том, что в вагоне закончилась по дороге питьевая вода. Также туалет был не первой свежести, с запашком, что тоже оставляло свой отпечаток на поездке.
Очень приятный начальник поезда, который проходил и интересовался у пассажиров, все ли устраивает. Проводница тоже очень большая молодец! Поездка прошла без неприятных казусов и приключений. Туалет был чистый и идеально вымыт.
Добрый день. Я ехала 13 мая 2020 года. Проводница сидела постоянно в телефоне и вообще не обращала внимания особо на все то, что творилось в поезде. В вагоне было буквально гора песка, которую натаскали не только мы, но и другие пассажиры еще до нас. И видно что она до сих пор так и не убиралась. Отвратительное отношение к пассажирам.
Ночью было прохладно. Поэтому приходилось надевать верхнюю одежду. Вагон попался какой-то староватый, из всех щелей ветер свистел.
Добрый день. Я ехала в 3 вагоне, у нас было прохладно, потому что на улице январь. Отопление еле работало. Я подошла к проводнице и попросила что-то сделать. Та включила отопление как нужно и через примерно минут 40 у нас наконец-то стало тепло. Но не долго музыка играла, через часа 3 она снова выключила. И пока я не сделала замечание не включила снова. Не понимаю, зачем экономить на тепле!?