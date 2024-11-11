Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 285Г Казань — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 285Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
11:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
12:25
12:27
34 км.
1 ч. 0 мин.
Канаш
14:18
14:20
111 км.
2 ч. 53 мин.
Арзамас 2
19:21
19:23
339 км.
7 ч. 56 мин.
Нижний Новгород
Стригино
22:44
22:47
428 км.
11 ч. 19 мин.
Дзержинск
23:21
23:25
449 км.
11 ч. 56 мин.
Ковров 1
01:11
01:13
582 км.
13 ч. 46 мин.
Владимир
01:56
02:22
642 км.
14 ч. 31 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:09
818 км.
17 ч. 44 мин.
