Маршрут следования поезда 041Г Нижний Новгород — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
16:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
16:50
16:52
32 км.
0 ч. 25 мин.
Ковров 1
18:11
18:13
165 км.
1 ч. 46 мин.
Владимир
18:50
18:53
225 км.
2 ч. 25 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:38
22:09
401 км.
5 ч. 13 мин.
Тверь
00:21
00:22
563 км.
7 ч. 56 мин.
Вышний Волочек
02:15
02:17
679 км.
9 ч. 50 мин.
Бологое-Московское
02:44
03:00
722 км.
10 ч. 19 мин.
Угловка
03:46
03:47
772 км.
11 ч. 21 мин.
Окуловка
03:59
04:00
791 км.
11 ч. 34 мин.
Малая Вишера
04:40
04:41
872 км.
12 ч. 15 мин.
Чудово-Московское
05:09
05:14
915 км.
12 ч. 44 мин.
Великий Новгород
Вокзал
06:24
985 км.
13 ч. 59 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ну что сказать, поезд не фирменный и на этом уже можно закончить отзыв. Не ждите то поезда чего-то сверх. Обычный советский поезд, обстановка соответствующая.
Выдалось 2 раза ехать на нем туда и назад. Не скажу, что это супер комфортный поезд, который вы запомните на всю жизнь. Нет. Скорее это просто поезд, который довезет вас из точки А в точку Б.
Ехали семьей 20.02.2020 – нам все понравилось.
В сидячем вагоне просто жесть. Люди, никогда не покупайте билетов в сидячий вагон, лучше переплатите и поезжайте с комфортом в купе на полочке. Мы думали, что мы можем заснуть везде и не важно, сидя или лежа. Ошиблись.
Нормальный поезд, довез вовремя, ничего не могу сказать плохого.
Выделю недостаток- это нет розеток у сидений. Как в нынешнее время, когда у всех есть телефон и компьютер, жить в этом мире?