Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 059Г Нижний Новгород — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 059Г Нижний Новгород — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
18:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
18:46
18:50
32 км.
0 ч. 31 мин.
Ильино
19:15
19:17
65 км.
1 ч. 0 мин.
Ковров 1
21:10
21:13
165 км.
2 ч. 55 мин.
Владимир
21:57
22:25
225 км.
3 ч. 42 мин.
Москва
Восточный Вокзал
00:34
00:48
401 км.
6 ч. 19 мин.
Тверь
03:36
03:37
563 км.
9 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
05:14
05:15
723 км.
10 ч. 59 мин.
Окуловка
05:57
05:58
793 км.
11 ч. 42 мин.
Малая Вишера
06:40
06:41
874 км.
12 ч. 25 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
09:06
1034 км.
14 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хорошо! Ехал этим поездом по работе в 6 вагоне. Все очень аккуратно и опрятно, приятно находиться. Прям видно, что постоянно убирают и поддерживают порядок, в том числе в туалете. Приятный бонус – 2 розетки под каждым столом.
Мне понравилось! Ехали быстро, нигде долго не стояли. В вагоне уютно и прибрано – глаз радуется! Соседи, которые ехали с маленькими детьми, жаловались, что прохладно. Не знаю, мне нормально!
Поездка прошла прекрасно! Здравствуйте! Хочу передать слова благодарности нашим проводницам Елене и Ирине, которые на протяжении всего пути следования заботились о нас и обслуживали. Работа проводником очень тяжелая работа, я сама на себе это испытала в молодости. Вагоны были очень чистыми и опрятными. Большое спасибо вам за хорошую поездку.
Хороший поезж, хорошие проводники. Что еще вам надо?
Или нам так повезло или что но мы ехали вообще в НОВОМ вагоне. Представляете? Было ощущение, что он только что сошел с завода и все еще пахло краской. Я впервые ездила в новом вагоне и могу сказать что это ощущение чем-то похоже на то, когда ты едешь в новой машине. Очень приятно.
Что сказать, когда поезд с иголочки? Только положительные впечатления. Рекомендую его.
Здравствуйте! Это первый отзыв который мне хочется оставить, потому что мне всё очень понравилось! Поездка выдалась просто замечательной! Проводницы душечки, в вагоне чистота и порядок, туалет блестит и сияет. Я настолько переполнена положительными впечатлениями, что не знаю что написать! АААА!!!!!!))))))))