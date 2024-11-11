Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Москва — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:49
01:15
176 км.
3 ч. 29 мин.
Ковров 1
02:07
02:09
236 км.
4 ч. 47 мин.
Вязники
02:50
02:52
292 км.
5 ч. 30 мин.
Дзержинск
03:51
03:53
371 км.
6 ч. 31 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:20
04:32
403 км.
7 ч. 0 мин.
Сухобезводное
05:54
05:56
501 км.
8 ч. 34 мин.
Урень
06:54
06:56
572 км.
9 ч. 34 мин.
Шахунья
07:48
07:53
626 км.
10 ч. 28 мин.
Котельнич 1
09:58
10:00
750 км.
12 ч. 38 мин.
Киров
Пассажирский
12:30
831 км.
15 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон был старого образца, по углам грязь столетняя, внутри воняет старостью. Туалет соответствующий. Никакого комфорта для пассажиров.
Состояние поезда оставляет желать лучшего. В туалете посреди дороги перестал закрываться кран и вся вода за пол часа вылилась и оставшуюся дорогу воды не было вообще. Стоял настоящий смрад из туалета.
Проводница была очень внимательной женщиной. По дороге несколько раз делали уборку. Было заметно что проводница хочет угодить пассажирам. Но поезд очень старый.
Мало того что ни одной рабочей розетки не было, так еще какой-то мужик всю ночь храпел так что я хотела пойти и носки ему в рот заталкать, сил не было терпеть уже.
Спасибо за отличную поездку. Мне все понравилось! Вкусный чай и приветливые проводницы.