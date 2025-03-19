Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 723А Нижний Новгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
04:51
4 ч. 18 мин.
09:09
Маршрут следования поезда 723А Нижний Новгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
04:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дзержинск
05:12
05:14
32 км.
0 ч. 21 мин.
Гороховец
05:38
05:39
72 км.
0 ч. 47 мин.
Вязники
06:05
06:06
112 км.
1 ч. 14 мин.
Ковров 1
06:32
06:34
168 км.
1 ч. 41 мин.
Владимир
07:05
07:07
228 км.
2 ч. 14 мин.
Москва
Восточный Вокзал
09:09
404 км.
4 ч. 18 мин.
