Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 032Г Москва — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
22:54
23:22
176 км.
2 ч. 49 мин.
Ковров 1
00:05
00:07
236 км.
4 ч. 0 мин.
Вязники
00:48
00:49
292 км.
4 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
02:11
02:23
402 км.
6 ч. 6 мин.
Шахунья
05:06
05:08
622 км.
9 ч. 1 мин.
Котельнич 1
06:43
06:46
746 км.
10 ч. 38 мин.
Марадыковский
07:01
07:03
763 км.
10 ч. 56 мин.
Оричи
07:28
07:30
789 км.
11 ч. 23 мин.
Лянгасово
08:06
08:08
815 км.
12 ч. 1 мин.
Киров
Пассажирский
08:33
828 км.
12 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Удобное время прибытия в Киров, а также отправление из Москвы. Поезд едет довольно быстро и полностью соответствует заявленной стоимости билетов.
Здравствуйте! Ехали на этом поезде в конце октября 2021 года в 3 вагоне. Поездка очень понравилась. Ничего плохого сказать не могу. Очень порадовала чистота в вагоне, было ощущение уюта, как дома. Смело можете ехать)
Хороший поезд за адекватную стоимость. Твердая 4+
Мы ездим на Вятке периодически (раз в 3-4 месяца) и очень им довольны. Всегда приветливые и доброжелательные проводники и хорошее обслуживание. Цена тоже не сильно кусается.
ПО части поезда и персонала вопросов нет. Но было бы неплохо как-то отсекать больных, которые все равно едут в поезде. Напротив сидела женщина, которая постоянно сопливила и чихала. Надеюсь, что не заболею.
Спасибо за поездку, мне все очень понравилось. Поезд хороший.