Маршрут следования и продажа билетов
17:00
15 ч. 16 мин.
08:16
19
Маршрут следования поезда 290Г Нижний Новгород — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Семенов
17:49
17:51
61 км.
0 ч. 49 мин.
Урень
19:05
19:07
169 км.
2 ч. 5 мин.
Шахунья
19:48
19:50
223 км.
2 ч. 48 мин.
Пижма
20:16
20:17
258 км.
3 ч. 16 мин.
Буреполом
20:31
20:32
275 км.
3 ч. 31 мин.
Котельнич 1
21:41
21:57
345 км.
4 ч. 41 мин.
Марадыковский
22:12
22:13
362 км.
5 ч. 12 мин.
Оричи
22:33
22:34
388 км.
5 ч. 33 мин.
Лянгасово
23:01
23:02
414 км.
6 ч. 1 мин.
Киров
Пассажирский
23:20
00:04
427 км.
6 ч. 20 мин.
Юрья
01:12
01:14
483 км.
8 ч. 12 мин.
Мураши
02:31
02:36
526 км.
9 ч. 31 мин.
Опарино
04:07
04:09
589 км.
11 ч. 7 мин.
Пинюг
05:06
05:26
641 км.
12 ч. 6 мин.
Луза
06:25
06:27
692 км.
13 ч. 25 мин.
Сусоловка
07:03
07:04
715 км.
14 ч. 3 мин.
Савватия
07:34
07:36
739 км.
14 ч. 34 мин.
Котлас Южный
08:16
769 км.
15 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Очень понравилась работа проводниц. Даже отзыв вот захотела написать. Думала будет как обычно. Но ощущение за время поездки было что я в швейцарском ресторане сижу. Приятное общение и наслаждение от поездки.
Вполне нормальный поезд. Проводница приятная девушка. Старалась поддерживать вагон в чистоте и порядке. Что ей очень даже удавалось.
Отправилась я на этом поезде в Ижевск (точнее муж отправил). Скажу я вам очень хороший поезд. Доехала и даже не устала. Вагон был приятным и после ремонта. Даже краской кое-где пахло.
Я, муж, 2 детей один из которых младенец и этот поезд. Доехали и на том спасибо. В туалете конечно антисанитария полная. Когда ходили с дочкой я просто ужаснулась!!! И никакого антисептика. Даже была в туалете не было.
Нормальный поезд если не придираться к мелочам. Самое главное что доехали а остальное уже не важно. Всем добра!