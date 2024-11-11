Маршрут следования поезда 201Г Киров — Москва
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 201Г Киров — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
01:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
06:47
07:02
423 км.
5 ч. 32 мин.
Владимир
10:34
10:57
642 км.
9 ч. 19 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
13:58
818 км.
12 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Прекрасны поезд, чистые вагоны. Также кормят хорошо. Проводницы внимательные и быстро делают свое дело. Я осталась довольна. 8 из 10 могу поставить этому поезду.
Здравствуйте! Когда я ехала, нас обслуживала проводник Ирина, которая была очень внимательной. Благодарю ее и хотела бы чтобы этот отзыв прочитало руководство и выписало ей премию. Она очень хорошо работала.
Все было в пределах нормы, ничего сверх. Цена прямо соответствует тому, что вы получаете на выходе. Проводница вела себя корректно и сдержано. Уровень чистоты вагона очень высокий.
Я уже давно не ездила на этом поезде и вот пришлось. Скажу сразу, что изменения которые проихсодят на ЖД сразу видны. Раньше не было таких комфортных вагонов и обслуживания. Сейчас все стало на порядок комфортнее и приятнее.
В туалете висели бумажные полотенца, все было чисто. Вообще я под очень хорошим впечатлением от поездки. Я вот только одного не могу понять – почему в билетах при покупке место (боковое) которое находится рядом с туалетом было по стоимости такое же, как и все остальные? Раньше всегда было дешевле!